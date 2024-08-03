Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу днём выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибра 155 миллиметров... 13.30 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Кроме того, по данным представительства, с 15.15 до 16.25 субботы украинские войска выпустили ещё четыре "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и три снаряда аналогичного калибра по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00