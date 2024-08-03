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Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 03.08.2024

Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:42

2024-08-03T00:42

2024-08-03T00:42

справки

москва

московский международный кинофестиваль

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ) – один из старейших в мире.Впервые кинофорум был проведен в 1935 году, жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев" (1934), который получил главный приз.Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года. В 1959 году по инициативе министра культуры СССР Екатерины Фурцевой возобновилось регулярное проведение Московских международных кинофестивалей под лозунгом "За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами".С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени. Первый ММКФ прошел 3-17 августа. Он открылся во Дворце спорта в Лужниках.К участникам и гостям киносмотра обратился руководитель СССР Никита Хрущев.Председателем жюри стал советский режиссер Сергей Герасимов. В жюри также вошли Кристиан Жак (Франция), Ежи Теплиц (Польша), Бимал Рой (Индия), Кальман Надашди (Венгрия), Мигель Алеман (Мексика), Сергей Юткевич (СССР) и другие. В конкурсной программе участвовало 26 полнометражных игровых фильмов.Большой приз ММКФ получила картина кинорежиссера Сергея Бондарчука "Судьба человека" (СССР). Золотых медалей удостоились картины "Мы – вундеркинды" режиссера Курта Хофмана (ФРГ), "Настанет день" Аджая Кардара (Пакистан-Великобритания), "Бегство из тени" Иржи Семене (Чехословацкая Республика). Серебряные медали достались актрисе Пурэвийн Цэвэлсурен за лучшую женскую роль в картине "Посланец народа" (Монголия), актерам Венчиславу Глинскому, Брониславу Павлику и Александру Севруку за лучшее исполнение мужских ролей в фильме "Орел" (Польша), за высокие технические достижения фильму "Новая история старого солдата (Китай), за операторское мастерство оператору О Ун Тхаку за фильм "Сказание о девушке Чун Хян (КНДР), за лучшую музыку композитору Вильяту Хану к фильму "Джалсагхар" (Индия) и за режиссерскую работу с детьми Льюису Джилберту в картине "Слезы сирот" (Великобритания). В конкурсе короткометражных фильмов золотая медаль досталась ленте "Строительство канала Бак Хинг" (Вьетнам). Дипломами также были отмечены фильмы "Незабываемая тропинка" (Япония), "Приговор" (Франция), "Вчера" (Венгрия), "Песня матросов" (ГДР) и др.Всего зрители посмотрели около двухсот кинолент.Гостями фестиваля были звезды европейского кино актрисы Джульетта Мазина (Италия), французские актеры Марина Влади, Николь Курсель, Робер Оссейн, Кристиан Жак, Кэрол Лесли (Великобритания), а также популярные советские актеры Борис Андреев, Зинаида Кириенко, Элина Быстрицкая, Людмила Гурченко и многие другие.В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции. С 1959 по 2000 годы фестиваль проходил раз в два года. С 2000 года кинофорум проводится ежегодно. Традиционно Московский кинофестиваль проходил в столице в июне, но в 2018 году смотр был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу. В 2022 году кинофестиваль по просьбе кинематографистов был перенесен на вторую половину года. В 2023 году ММКФ вновь прошел в апреле. В рамках ММКФ традиционно проходят информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы.Программа мероприятия включает: основной конкурс (участвуют не менее 12 полнометражных фильмов), конкурс документального кино (не менее семи полнометражных фильмов продолжительность не менее 61 минуты), конкурс короткометражного кино (не менее 12 короткометражных фильмов), конкурс "Русские премьеры" (не менее семи полнометражных фильмов), а также внеконкурсный показ, ретроспективный показ, российские программы.Отбор фильмов осуществляет отборочная комиссия. К нему допускаются как завершенные фильмы, так и находящиеся в монтаже.Прием заявок осуществляется через онлайн систему на сайтеПри отборе фильмов в основной конкурс, конкурсы документального и короткометражного кино предпочтение отдается мировым (фильм прежде не показывался публично) и международным (фильм был выпущен в прокат или публично показан только в стране (странах) производства) премьерам.При отборе картин в конкурс "Русские премьеры" рассматриваются только фильмы с доступной мировой премьерой.При отборе фильмов в внеконкурсные программы современного кино рассматриваются фильмы с доступной для ММКФ российской премьерой (фильм был публично показан за пределами РФ).Расписание показов картин определяет дирекция ММКФ. Каждая из них может быть продемонстрирована на фестивале не более пяти раз, включая показы для прессы.Для оценки фильмов формируются международное жюри основного конкурса, международное жюри конкурса документального кино, международное жюри конкурса короткометражного кино и национальное жюри конкурса "Русские премьеры".Первые шедевры на ММКФ представляли режиссеры Золтан Фабри, Иштван Сабо, Анджей Вайда, Аки Каурисмяки, Атом Эгоян, Кшиштоф Кесьлевский, Асгар Фархади. Друзьями фестиваля были звезды мирового кино Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Симона Синьоре, Ив Монтан, Тосиро Мифунэ, Ричард Бартон, Жан Маре. В числе недавних гостей – актеры Брэд Питт, Квентин Тарантино, Майкл Манн, Джон Малкович, Шиа ла Беф, Шон Пенн, Эдриен Броуди, Тим Бертон.Жюри фестиваля в разные годы возглавляли крупнейшие кинематографисты мира – Тео Ангелопулос, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Павел Лунгин, Мохсен Махмальбаф, Ким Кидук, Брийянте Мендоса и другие. До 1989 года на ММКФ вручались золотые призы, золотые и серебряные медали, премии, специальные призы, с 1989 года главным фестивальным призом стала статуэтка "Святого Георгия". Жюри основного конкурса присуждает главный приз – за лучший фильм (вручается продюсеру фильма), специальный приз жюри (вручается по решению жюри), приз за лучшую режиссерскую работу, за лучшую мужскую и женскую роли.Жюри конкурса документального кино вручает приз за лучший фильм конкурса документального кино, а жюри конкурса короткометражного кино – за лучшую короткометражную картину.Жюри конкурса "Русские премьеры" вручает приз за лучший фильм конкурса "Русские премьеры".Оргкомитет и дирекция ММКФ награждают призом за вклад в мировой кинематограф и специальным призом за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского "Верю. Константин Станиславский".На ММКФ также учреждены приз жюри российской кинокритики за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма), приз зрительских симпатий лучшему фильму основного конкурса согласно опросам зрителей (вручается режиссеру фильма), приз Федерации киноклубов России за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма).С 2016 года официальным партнером и ювелиром ММКФ была швейцарская компания Chopard. С 2021 года в роли официального партнера московского международного кинофестиваля выступает ювелирная компания Mercury. Она изготовила главные призы кинофестиваля: статуэтки Святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Фигура "Золотого Святого Георгия" выполнена из позолоченного серебра, фигура "Серебряного Святого Георгия" – из серебра. Каменное основание статуэтки сделано из змеевика, на котором расположен золотой логотип Mercury. "Золотой Святой Георгий" вручают за "Лучший фильм конкурсной программы" и "За вклад в мировой кинематограф". "Серебряными Святыми Георгиями" награждают лауреатов в семи номинациях.Оригинальным дизайном выделяется специальная премия "Верю. Константин Станиславский", учрежденная в 1999 году. Ее были удостоены знаменитые актеры Джек Николсон и Жанна Моро, Мерил Стрип и Харви Кейтель, Фанни Ардан и Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье и Олег Янковский, Катрин Денев и Рэйф Файнс, Хелен Миррен и многие другие. С 1999 года президентом ММКФ является российский режиссер и актер Никита Михалков. Председатель отборочной комиссии – Иван Кудрявцев.В 2024 году 46-й Московский международный кинофестиваль прошел с 19 по 26 апреля.Председателем жюри основного конкурса ММКФ стал режиссер, сценарист, продюсер Фридрик Тор Фридрикссон (Исландия). Жюри конкурса документального кино возглавил Рехад Десай (ЮАР), конкурса короткометражного кино – режиссер, сценарист и кинокритик Абделила эль-Джаухарим (Марокко). Председателем жюри конкурса "Русские премьеры" стал кинопродюсер Александр Акопов. "Золотой Святой Георгий" за лучший фильм получила картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар). Серебряный Святой Георгий за лучшую режиссерскую работу достался фильму "Дыхание холода" Нахида Азизи Седига (Иран). "Серебряный Святой Георгий" за лучшее исполнение женской роли вручили Марике Бейкирк ("Шлимазл", Германия), а за лучшее исполнение мужской роли – Хуану Рамону Лопесу ("Стыд, Мексика, Катар). "Серебряного Святого Георгия" за лучший документальный фильм удостоилась картина "Ладья" Сэма Калантари (Иран), а за лучший короткометражный фильм – "Партнеры" Хосе Мария Флореса (Испания)."Серебряного Святого Георгия" за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" завоевала картина "Лгунья" Юлии Трофимовой (Россия). Специальный приз жюри "Серебряный Святой Георгий" получил фильм "Нирвана" Асифа Ислама (Бангладеш).За время фестиваля было показано более 240 картин из 56 стран, прошло 387 сеансов в девяти кинотеатрах Москвы. Они собрали 39 тысяч зрителей. В рамках ММКФ также прошел кинофестиваль стран БРИКС. В состав международного жюри вошли продюсер, режиссер и сценарист Алексей Пиманов (председатель), актриса Флоренс Масебе (ЮАР), продюсер Йиргашева Тешоме Амаре (Эфиопия), кинокритик Жао Шугуан (КНР), первая женщина-режиссер ОАЭ Найла аль-Хаджа. Лучшим был признан фильм "Жокей пустыни" режиссера Абу Бакра Шоки (Саудовская Аравия, Египет, Иордания). Он же был отмечен в номинации "лучшая режиссерская работа". Приз за лучшую женскую роль получила Рана Хаттаб за фильм "Крысиная дыра" Моххамеда Эль-Саммана (Египет). Награда за лучшую мужскую роль присуждена Александру Яценко за фильм "Ненормальный" Ильи Маланина (Россия). Специальный приз жюри достался фильму "Шаг к мечте: раз и навсегда" Да Пэна (КНР). Всего в конкурсе было представлено семь картин из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, ЮАР и Ирана. На внеконкурсных программах фестиваля были показаны более 20 фильмов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, московский международный кинофестиваль