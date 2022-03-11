https://ria.ru/20220311/festival-1777682236.html

Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле

Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле - РИА Новости, 11.03.2022

Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле

Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается на официальном сайте мероприятия. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T15:45

2022-03-11T15:45

2022-03-11T15:45

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается на официальном сайте мероприятия.Такое решение было принято в связи с просьбой кинематографистов разных стран перенести сроки фестиваля. В этом году он должен был пройти с 21 по 28 апреля."У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале", — добавили организаторы.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.Точные даты проведения 44-го ММКФ еще не были объявлены.

https://ria.ru/20220310/suzdalfest-1777467784.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, кино и сериалы