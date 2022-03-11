https://ria.ru/20220311/festival-1777682236.html
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле - РИА Новости, 11.03.2022
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле
Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается на официальном сайте мероприятия. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:45
2022-03-11T15:45
2022-03-11T15:45
культура
новости культуры
москва
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730581827_0:599:2048:1751_1920x0_80_0_0_170426e2280684794f463553c178e0b0.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается на официальном сайте мероприятия.Такое решение было принято в связи с просьбой кинематографистов разных стран перенести сроки фестиваля. В этом году он должен был пройти с 21 по 28 апреля."У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале", — добавили организаторы.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.Точные даты проведения 44-го ММКФ еще не были объявлены.
https://ria.ru/20220310/suzdalfest-1777467784.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730581827_0:570:2048:2106_1920x0_80_0_0_43ee231262d62a4533ec975adcd57e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, кино и сериалы
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле
Московский международного кинофестиваль перенесли с апреля на вторую половину 2022 года
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается
на официальном сайте мероприятия.
"Мы выражаем признательность всем кинематографистам, которые подтвердили свое участие в фестивале ранее, и надеемся увидеть вас всех позже в этом году в Москве с вашими новыми работами", — говорят организаторы смотра.
Такое решение было принято в связи с просьбой кинематографистов разных стран перенести сроки фестиваля. В этом году он должен был пройти с 21 по 28 апреля.
"У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале", — добавили организаторы.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
Точные даты проведения 44-го ММКФ еще не были объявлены.