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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220311/festival-1777682236.html
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле - РИА Новости, 11.03.2022
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле
Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается на официальном сайте мероприятия. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:45
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается на официальном сайте мероприятия.Такое решение было принято в связи с просьбой кинематографистов разных стран перенести сроки фестиваля. В этом году он должен был пройти с 21 по 28 апреля."У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале", — добавили организаторы.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.Точные даты проведения 44-го ММКФ еще не были объявлены.
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новости культуры, москва, кино и сериалы
15:45 11.03.2022
 
Московский международный кинофестиваль не состоится в апреле

Московский международного кинофестиваль перенесли с апреля на вторую половину 2022 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный приз 43-го Московского международного кинофестиваля "Серебряный святой Георгий"
Главный приз 43-го Московского международного кинофестиваля Серебряный святой Георгий - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль перенесен на вторую половину 2022 года, сообщается на официальном сайте мероприятия.
"Мы выражаем признательность всем кинематографистам, которые подтвердили свое участие в фестивале ранее, и надеемся увидеть вас всех позже в этом году в Москве с вашими новыми работами", — говорят организаторы смотра.
Такое решение было принято в связи с просьбой кинематографистов разных стран перенести сроки фестиваля. В этом году он должен был пройти с 21 по 28 апреля.
"У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале", — добавили организаторы.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
Точные даты проведения 44-го ММКФ еще не были объявлены.
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