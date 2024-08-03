https://ria.ru/20240803/buksir-1963798840.html
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге - РИА Новости, 03.08.2024
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге
Мощный буксир прибудет в ближайшее время, чтобы снять с мели у острова Коневец в Ладожском озере теплоход "К.А. Тимирязев", сообщили РИА Новости в оперативных... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:08
2024-08-03T00:08
2024-08-03T00:08
происшествия
ладожское озеро
ленинградская область
валаам
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963616973_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_47495296e4b127dd7d37c72ceff52f5a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Мощный буксир прибудет в ближайшее время, чтобы снять с мели у острова Коневец в Ладожском озере теплоход "К.А. Тимирязев", сообщили РИА Новости в оперативных службах Ленинградской области. "Клюев" (обстановочное судно "Вадим Клюев" – ред.) его не сдвинул. В ближайшее время ожидается прибытие мощного буксира", – сказал собеседник агентства. Ранее в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей РИА Новости сообщали, что теплоход "К.А. Тимирязев" могут снять с мели ближе к полуночи или ночью. На тот момент судно "Вадим Клюев" двигалось в сторону острова Коневец, туда же шел буксир "Конвенна". В администрации "Волго-Балта" агентству также сообщали, что при содействии сотрудников управления МЧС по Ленинградской области с теплохода были сняты те пассажиры, которые при следовании по своим маршрутам должны вовремя пересесть на другие виды транспорта. Теплоход "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует. Северо-Западная транспортная прокуратура информировала, что помимо 170 пассажиров на борту находятся 47 членов экипажа.
https://ria.ru/20240712/peterburg-1959209185.html
ладожское озеро
ленинградская область
валаам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963616973_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_ef3888e04162870f58d234540521fb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, валаам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ладожское озеро, Ленинградская область, Валаам, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Северо-Западная транспортная прокуратура
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге