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Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге - РИА Новости, 03.08.2024
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00:08 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/buksir-1963798840.html
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге - РИА Новости, 03.08.2024
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге
Мощный буксир прибудет в ближайшее время, чтобы снять с мели у острова Коневец в Ладожском озере теплоход "К.А. Тимирязев", сообщили РИА Новости в оперативных... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:08
2024-08-03T00:08
происшествия
ладожское озеро
ленинградская область
валаам
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Мощный буксир прибудет в ближайшее время, чтобы снять с мели у острова Коневец в Ладожском озере теплоход "К.А. Тимирязев", сообщили РИА Новости в оперативных службах Ленинградской области. "Клюев" (обстановочное судно "Вадим Клюев" – ред.) его не сдвинул. В ближайшее время ожидается прибытие мощного буксира", – сказал собеседник агентства. Ранее в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей РИА Новости сообщали, что теплоход "К.А. Тимирязев" могут снять с мели ближе к полуночи или ночью. На тот момент судно "Вадим Клюев" двигалось в сторону острова Коневец, туда же шел буксир "Конвенна". В администрации "Волго-Балта" агентству также сообщали, что при содействии сотрудников управления МЧС по Ленинградской области с теплохода были сняты те пассажиры, которые при следовании по своим маршрутам должны вовремя пересесть на другие виды транспорта. Теплоход "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует. Северо-Западная транспортная прокуратура информировала, что помимо 170 пассажиров на борту находятся 47 членов экипажа.
https://ria.ru/20240712/peterburg-1959209185.html
ладожское озеро
ленинградская область
валаам
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происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, валаам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ладожское озеро, Ленинградская область, Валаам, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Северо-Западная транспортная прокуратура
Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге

Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" в акватории Ладожского озера
Пассажирский теплоход К. А. Тимирязев в акватории Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" в акватории Ладожского озера. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Мощный буксир прибудет в ближайшее время, чтобы снять с мели у острова Коневец в Ладожском озере теплоход "К.А. Тимирязев", сообщили РИА Новости в оперативных службах Ленинградской области.
«
"Клюев" (обстановочное судно "Вадим Клюев" – ред.) его не сдвинул. В ближайшее время ожидается прибытие мощного буксира", – сказал собеседник агентства.
Ранее в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей РИА Новости сообщали, что теплоход "К.А. Тимирязев" могут снять с мели ближе к полуночи или ночью. На тот момент судно "Вадим Клюев" двигалось в сторону острова Коневец, туда же шел буксир "Конвенна".
В администрации "Волго-Балта" агентству также сообщали, что при содействии сотрудников управления МЧС по Ленинградской области с теплохода были сняты те пассажиры, которые при следовании по своим маршрутам должны вовремя пересесть на другие виды транспорта.
Теплоход "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует.
Северо-Западная транспортная прокуратура информировала, что помимо 170 пассажиров на борту находятся 47 членов экипажа.
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ПроисшествияЛадожское озероЛенинградская областьВалаамМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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