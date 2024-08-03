https://ria.ru/20240803/buksir-1963798840.html

Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге

Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге - РИА Новости, 03.08.2024

Мощный буксир прибудет для снятия теплохода с мели на Ладоге

Мощный буксир прибудет в ближайшее время, чтобы снять с мели у острова Коневец в Ладожском озере теплоход "К.А. Тимирязев", сообщили РИА Новости в оперативных... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:08

2024-08-03T00:08

2024-08-03T00:08

происшествия

ладожское озеро

ленинградская область

валаам

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Мощный буксир прибудет в ближайшее время, чтобы снять с мели у острова Коневец в Ладожском озере теплоход "К.А. Тимирязев", сообщили РИА Новости в оперативных службах Ленинградской области. "Клюев" (обстановочное судно "Вадим Клюев" – ред.) его не сдвинул. В ближайшее время ожидается прибытие мощного буксира", – сказал собеседник агентства. Ранее в администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей РИА Новости сообщали, что теплоход "К.А. Тимирязев" могут снять с мели ближе к полуночи или ночью. На тот момент судно "Вадим Клюев" двигалось в сторону острова Коневец, туда же шел буксир "Конвенна". В администрации "Волго-Балта" агентству также сообщали, что при содействии сотрудников управления МЧС по Ленинградской области с теплохода были сняты те пассажиры, которые при следовании по своим маршрутам должны вовремя пересесть на другие виды транспорта. Теплоход "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует. Северо-Западная транспортная прокуратура информировала, что помимо 170 пассажиров на борту находятся 47 членов экипажа.

https://ria.ru/20240712/peterburg-1959209185.html

ладожское озеро

ленинградская область

валаам

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происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, валаам, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), северо-западная транспортная прокуратура