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Биография Халеда Машааля

Биография Халеда Машааля - РИА Новости, 02.08.2024

Биография Халеда Машааля

Палестинский политик Халед Машааль родился 28 мая 1956 года в Силваде (Западный берег реки Иордан). РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:05

2024-08-02T12:05

2024-08-02T12:05

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хамас

палестина

мид палестины

братья-мусульмане

халед машааль

исмаил хания

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Палестинский политик Халед Машааль родился 28 мая 1956 года в Силваде (Западный берег реки Иордан).В 1967 году его семья переехала в Кувейт.В 15 лет стал активно интересоваться политикой, вступив в отделение "Братьев-мусульман"* (запрещенная в России террористическая организация) в Кувейте. В 1979 году окончил Кувейтский университет, получив степень бакалавра физики. Во время учебы продолжил интересоваться политикой, основал и возглавил палестинскую студенческую группу "Блок исламских правых".После окончания учебы Машааль оставался в Кувейте и работал учителем физики. При этом он оставался активным участником палестинского исламистского движения.В 1984 году Машааль оставил преподавательскую деятельность, чтобы посвятить больше времени своей политической работе, которая заключалась в организации сети исламских социальных служб в секторе Газа и на Западном берегу и сборе средств для них, а также в развитии военного потенциала палестинских исламистов.Машааль считается одним из основателей палестинского движения "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) с момента его создания в 1987 году. Стал активным членом организации, в конечном итоге возглавив ее кувейтское отделение.В 1990 году переехал в Иорданию после вторжения Ирака в Кувейт, где стал главой отделения ХАМАС в этой стране.В 1992 году ХАМАС объявил о существовании политического бюро в изгнании, и Машааль стал его членом. Бюро отвечало за международные отношения движения и деятельность по сбору средств. В 1996 году Машааль был избран главой бюро и оставался им до 2017 года.В сентябре 1997 года на Машааля было совершено покушение, организованное Израилем, – в его ухо был впрыснут яд. Один из телохранителей Машааля заметил нападение и задержал двух агентов Моссада, прежде чем те смогли уйти. Покушение спровоцировало дипломатический кризис между Иорданией и Израилем. Власти Иордании поставили условие Израилю предоставить противоядие.22 сентября 1999 года Машааль был арестован в Иордании, заключен в тюрьму, когда иорданские власти решили закрыть офис ХАМАС. 21 ноября того же года он был депортирован в Катар, в котором оставался до 2001 года.В 2001 году переехал в Сирию, где основал новую постоянную штаб-квартиру движения в Дамаске.В 2004 году Мешааль стал лидером и центральной фигурой ХАМАСа после убийства основателя и духовного лидера движения шейха Ахмеда Ясина, а менее чем через месяц его преемника Абд аль-Азиза ар-Рантиси. Будучи главным международным представителем ХАМАСа, Машааль защищал его методы ведения борьбы с Израилем, отказывался признавать Израиль, однако допускал долгосрочное перемирие с Израилем, если страна отступит к границам, существовавшим до 1967 года.В январе 2012 года покинул сирийскую столицу и уехал в Катар, куда перенес политическое бюро ХАМАС.Машааль играет заметную роль в налаживании политических отношений движения ХАМАС с арабскими, исламскими и международными лидерами, правительствами и различными организациями.В марте 2006 года возглавил делегацию движения ХАМАС в ходе визита в Москву. 2 августа 2024 года министерство иностранных дел Турции назвало Халеда Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании.* Запрещенная в России террористическая организация.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, израиль, хамас, палестина, мид палестины, братья-мусульмане, халед машааль, исмаил хания, кувейт