https://ria.ru/20240802/khamas-1963604075.html

МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС

МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2024

МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС

Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:39

2024-08-02T09:39

2024-08-02T10:27

в мире

турция

халед машааль

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании."Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в столице Катара Дохе с исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС Халедом Машаалем и выразил ему соболезнования (в связи с гибелью Хании - ред.)", - сообщило ведомство в пресс-релизе.На встрече присутствовали также двое сыновей Хании.ХАМАС пока не выступало с официальными заявлениями относительно фигуры преемника Хании. Машааль возглавляет политбюро ХАМАС за рубежом, считается одним из основателей движения.Церемония прощания и похороны главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании пройдут в пятницу в Дохе, где он в основном проживал в последние годы, сообщил РИА Новости источник в ХАМАС.В то же время катарские власти никак не прокомментировали новость о предстоящем погребении в стране Хании и не подтвердили информацию о расписании траурной церемонии и возможности публики там присутствовать.По данным газеты Sabah, помимо Фидана от Турции на похоронах будут вице-президент Джевдет Йылмаз, руководитель управления национальной разведки Ибрагим Калын, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.Погибший в возрасте 62 лет Исмаил Хания считался умеренным прагматиком в движении, вел переговоры по перемирию в секторе Газа от имени ХАМАС и играл ключевую роль в процессе межпалестинского урегулирования, пользуясь глубоким уважением как соратников по движению, так и оппонентов.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.При этом в четверг New York Times со ссылкой на семь ближневосточных чиновников, среди которых два иранских, и одного американского чиновника утверждала, что Хания был убит с помощью взрывного устройства, тайно спрятанного около двух месяцев назад в тегеранском гостевом доме, где он остановился. Американский портал Axios со ссылкой на источники, в свою очередь, утверждал, что за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании стоит разведывательная служба Израиля "Моссад".

https://ria.ru/20240801/traur-1963551129.html

https://ria.ru/20240801/ubijstvo-1963322152.html

https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963495261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, халед машааль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране