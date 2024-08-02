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МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2024
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09:39 02.08.2024 (обновлено: 10:27 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/khamas-1963604075.html
МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС
МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 02.08.2024
МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС
Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:39
2024-08-02T10:27
в мире
турция
халед машааль
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании."Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в столице Катара Дохе с исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС Халедом Машаалем и выразил ему соболезнования (в связи с гибелью Хании - ред.)", - сообщило ведомство в пресс-релизе.На встрече присутствовали также двое сыновей Хании.ХАМАС пока не выступало с официальными заявлениями относительно фигуры преемника Хании. Машааль возглавляет политбюро ХАМАС за рубежом, считается одним из основателей движения.Церемония прощания и похороны главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании пройдут в пятницу в Дохе, где он в основном проживал в последние годы, сообщил РИА Новости источник в ХАМАС.В то же время катарские власти никак не прокомментировали новость о предстоящем погребении в стране Хании и не подтвердили информацию о расписании траурной церемонии и возможности публики там присутствовать.По данным газеты Sabah, помимо Фидана от Турции на похоронах будут вице-президент Джевдет Йылмаз, руководитель управления национальной разведки Ибрагим Калын, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.Погибший в возрасте 62 лет Исмаил Хания считался умеренным прагматиком в движении, вел переговоры по перемирию в секторе Газа от имени ХАМАС и играл ключевую роль в процессе межпалестинского урегулирования, пользуясь глубоким уважением как соратников по движению, так и оппонентов.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.При этом в четверг New York Times со ссылкой на семь ближневосточных чиновников, среди которых два иранских, и одного американского чиновника утверждала, что Хания был убит с помощью взрывного устройства, тайно спрятанного около двух месяцев назад в тегеранском гостевом доме, где он остановился. Американский портал Axios со ссылкой на источники, в свою очередь, утверждал, что за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании стоит разведывательная служба Израиля "Моссад".
https://ria.ru/20240801/traur-1963551129.html
https://ria.ru/20240801/ubijstvo-1963322152.html
https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963495261.html
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в мире, турция, халед машааль, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Турция, Халед Машааль, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС

МИД Турции назвал Халеда Машааля и. о. главы политбюро ХАМАС после гибели Хании

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкХалед Машааль
Халед Машааль - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Халед Машааль. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в столице Катара Дохе с исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС Халедом Машаалем и выразил ему соболезнования (в связи с гибелью Хании - ред.)", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании
1 августа, 21:35
На встрече присутствовали также двое сыновей Хании.
ХАМАС пока не выступало с официальными заявлениями относительно фигуры преемника Хании. Машааль возглавляет политбюро ХАМАС за рубежом, считается одним из основателей движения.
Церемония прощания и похороны главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании пройдут в пятницу в Дохе, где он в основном проживал в последние годы, сообщил РИА Новости источник в ХАМАС.
В то же время катарские власти никак не прокомментировали новость о предстоящем погребении в стране Хании и не подтвердили информацию о расписании траурной церемонии и возможности публики там присутствовать.
По данным газеты Sabah, помимо Фидана от Турции на похоронах будут вице-президент Джевдет Йылмаз, руководитель управления национальной разведки Ибрагим Калын, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Полянский: убийство Хании – удар по переговорам между ХАМАС и Израилем
1 августа, 00:31
Погибший в возрасте 62 лет Исмаил Хания считался умеренным прагматиком в движении, вел переговоры по перемирию в секторе Газа от имени ХАМАС и играл ключевую роль в процессе межпалестинского урегулирования, пользуясь глубоким уважением как соратников по движению, так и оппонентов.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
При этом в четверг New York Times со ссылкой на семь ближневосточных чиновников, среди которых два иранских, и одного американского чиновника утверждала, что Хания был убит с помощью взрывного устройства, тайно спрятанного около двух месяцев назад в тегеранском гостевом доме, где он остановился. Американский портал Axios со ссылкой на источники, в свою очередь, утверждал, что за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании стоит разведывательная служба Израиля "Моссад".
Военнослужащие в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным
1 августа, 17:29
 
В миреТурцияХалед МашаальХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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