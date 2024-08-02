https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963650283.html
Лукашенко рассказал, чего просит у Бога
Лукашенко рассказал, чего просит у Бога - РИА Новости, 02.08.2024
Лукашенко рассказал, чего просит у Бога
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога, чтобы и дальше со здоровьем было хорошо. Его слова приводит госагентство БелТА. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:39
2024-08-02T12:39
2024-08-02T14:34
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога, чтобы и дальше со здоровьем было хорошо. Его слова приводит госагентство БелТА."Наши беглые к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги. Говорят, (они) в Эмиратах - поезжайте, заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно", - сказал Лукашенко.Президент отметил, что некоторые люди привыкли рассуждать так: если человек во власти, он обязательно будет воровать. "Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете... так докажите это. Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье... Меня "хоронят" уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240801/lukashenko-1963554420.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
Религия, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, чего просит у Бога
Лукашенко: у Бога прошу, чтобы и дальше со здоровьем все было хорошо
МИНСК, 2 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога, чтобы и дальше со здоровьем было хорошо. Его слова приводит госагентство БелТА
.
"Наши беглые к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги. Говорят, (они) в Эмиратах - поезжайте, заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно", - сказал Лукашенко.
Президент отметил, что некоторые люди привыкли рассуждать так: если человек во власти, он обязательно будет воровать. "Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете... так докажите это. Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье... Меня "хоронят" уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - сказал Лукашенко.