https://ria.ru/20240802/lukashenko-1963650283.html

Лукашенко рассказал, чего просит у Бога

Лукашенко рассказал, чего просит у Бога - РИА Новости, 02.08.2024

Лукашенко рассказал, чего просит у Бога

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога, чтобы и дальше со здоровьем было хорошо. Его слова приводит госагентство БелТА. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:39

2024-08-02T12:39

2024-08-02T14:34

религия

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит у Бога, чтобы и дальше со здоровьем было хорошо. Его слова приводит госагентство БелТА."Наши беглые к президентским выборам тоже готовятся. Выработали программу: прежде всего надо показать, что президент обворовал всех. Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги. Говорят, (они) в Эмиратах - поезжайте, заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно", - сказал Лукашенко.Президент отметил, что некоторые люди привыкли рассуждать так: если человек во власти, он обязательно будет воровать. "Факты на стол. Если вы меня в чем-то обвиняете... так докажите это. Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье... Меня "хоронят" уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240801/lukashenko-1963554420.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко