https://ria.ru/20240802/festival-1963685253.html

Международный фестиваль "Каспийские сезоны" начнется в Астрахани 17 августа

Международный фестиваль "Каспийские сезоны" начнется в Астрахани 17 августа - РИА Новости, 02.08.2024

Международный фестиваль "Каспийские сезоны" начнется в Астрахани 17 августа

Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 17 августа по 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:07

2024-08-02T14:07

2024-08-02T14:07

астраханская область

астрахань

астраханская область

россия

ильдар абдразаков

талгат мусабаев

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837688472_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_40bb392147219639f2d75e208b936eb1.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны" пройдет в Астрахани с 17 августа по 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Астраханской области. "В Астрахани с 17 августа по 1 сентября в рамках нацпроекта "Культура" пройдет международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны 2024", - говорится в сообщении. Участниками мероприятия станут артисты стран Прикаспия: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана, а также гости из Узбекистана и Белоруссии. Предполагается, что фестиваль стартует на Соборной площади Кремля с большого концерта, в котором примут участие звезды оперы и балета с мировым именем: народный артист Башкортостана и Татарстана Ильдар Абдразаков, солистка Большого театра России Агунда Кулаева, народная артистка Азербайджана Динара Алиева, солист Гамбургской государственной оперы Довлет Нургельдыев (Туркменистан), ведущий мастер сцены Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Талгат Мусабаев (Казахстан), ведущий иранский скрипач Амин Гафари. Также выступит балетная пара – солисты балета театра Astana Opera Анастасия Заклинская и Серик Накыспеков. В исполнении Симфонического оркестра Прикаспийских государств под руководством Михаила Голикова прозвучат произведения великих композиторов. Режиссером проекта выступила лауреат международных конкурсов Ирина Гаудасинская (Санкт-Петербург). По ее словам, визуальная концепция в рамках каждого концертного блока будет отражать разные элементы культуры стран Каспия. Природа, национальные промыслы народов, элементы, характерные для сказочного эпоса разных культур, соседствующих на этой территории. Зрители увидят цирковые номера, номера белого балета, уникальные мультимедийные декорации. Организатором фестиваля выступает дирекция по реализации культурно-массовых программ в партнерстве с Астраханским театром оперы и балета, Астраханской филармонией при поддержке правительства Астраханской области и регионального министерства культуры.

https://ria.ru/20240130/sezony-1924388117.html

https://ria.ru/20231218/kultura-1916534210.html

астрахань

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астрахань, астраханская область, россия, ильдар абдразаков, талгат мусабаев, большой театр