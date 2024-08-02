https://ria.ru/20240802/dikobraz-1963635076.html

Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза

Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза - РИА Новости, 02.08.2024

Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза

Дикобраз по прозвищу Ниф-Ниф сбежал из зоопарка на территории всесезонного курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области, его уже вернули в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:46

2024-08-02T11:46

2024-08-02T15:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Дикобраз по прозвищу Ниф-Ниф сбежал из зоопарка на территории всесезонного курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области, его уже вернули в вольер, сообщила РИА Новости представитель "Охта Парка". "У нас два дикобраза, Ниф-Ниф и Наф-Наф. Ниф-Ниф воспользовался тем, что грунт после дождей стал влажным, прорыл себе лаз и отправился на прогулку. Около трех часов ночи специалисты вернули его назад в вольер", – рассказала собеседница агентства.По ее словам, дикобраза осмотрели ветеринары, с ним все в порядке. Одна из жительниц Петербурга написала в соцсетях, что встретила дикобраза на улице. По ее словам, ее соседи поймали, приютили и накормили животное, пока за ним не приехали специалисты.

https://ria.ru/20240727/lisenok-1962304287.html

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всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, хорошие новости