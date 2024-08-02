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Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза - РИА Новости, 02.08.2024
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Хорошие новости
 
11:46 02.08.2024 (обновлено: 15:24 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/dikobraz-1963635076.html
Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза
Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза - РИА Новости, 02.08.2024
Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза
Дикобраз по прозвищу Ниф-Ниф сбежал из зоопарка на территории всесезонного курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области, его уже вернули в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:46
2024-08-02T15:24
хорошие новости
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Дикобраз по прозвищу Ниф-Ниф сбежал из зоопарка на территории всесезонного курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области, его уже вернули в вольер, сообщила РИА Новости представитель "Охта Парка". "У нас два дикобраза, Ниф-Ниф и Наф-Наф. Ниф-Ниф воспользовался тем, что грунт после дождей стал влажным, прорыл себе лаз и отправился на прогулку. Около трех часов ночи специалисты вернули его назад в вольер", – рассказала собеседница агентства.По ее словам, дикобраза осмотрели ветеринары, с ним все в порядке. Одна из жительниц Петербурга написала в соцсетях, что встретила дикобраза на улице. По ее словам, ее соседи поймали, приютили и накормили животное, пока за ним не приехали специалисты.
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всеволожский район
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всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, хорошие новости
Хорошие новости, Всеволожский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Хорошие новости
Неравнодушные жители Петербурга помогли вернуть домой сбежавшего дикобраза

Дикобраз Ниф-Ниф сбежал из зоопарка в Ленобласти, его быстро вернули домой

© Фото : соцсетиДикобраз, сбежавший из курорта "Охта Парк"
Дикобраз, сбежавший из курорта Охта Парк - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : соцсети
Дикобраз, сбежавший из курорта "Охта Парк"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Дикобраз по прозвищу Ниф-Ниф сбежал из зоопарка на территории всесезонного курорта "Охта Парк" во Всеволожском районе Ленинградской области, его уже вернули в вольер, сообщила РИА Новости представитель "Охта Парка".
"У нас два дикобраза, Ниф-Ниф и Наф-Наф. Ниф-Ниф воспользовался тем, что грунт после дождей стал влажным, прорыл себе лаз и отправился на прогулку. Около трех часов ночи специалисты вернули его назад в вольер", – рассказала собеседница агентства.
По ее словам, дикобраза осмотрели ветеринары, с ним все в порядке.
Одна из жительниц Петербурга написала в соцсетях, что встретила дикобраза на улице. По ее словам, ее соседи поймали, приютили и накормили животное, пока за ним не приехали специалисты.
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