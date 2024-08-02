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В Дербенте на 40-й день после терактов отслужили панихиду

В Дербенте на 40-й день после терактов отслужили панихиду - РИА Новости, 02.08.2024

В Дербенте на 40-й день после терактов отслужили панихиду

В сороковой день после терактов в Дагестане архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам (Пономарев) в Покровском храме Дербента провел панихиду по убитому... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:20

2024-08-02T12:20

2024-08-02T16:17

религия

дербент

махачкала

николай котельников (священник)

русская православная церковь

московская патриархия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В сороковой день после терактов в Дагестане архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам (Пономарев) в Покровском храме Дербента провел панихиду по убитому настоятелю храма протоиерею Николаю Котельникову и прочел молитву о Святой Руси, сообщает пресс-служба Московской патриархии. "Архиепископ Варлаам прочитал молитву о Святой Руси, возносимую во всех храмах Русской православной церкви по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем была вознесена молитва о упокоении убиенных протоиерея Николая, настоятеля Покровского храма, и раба Божия Михаила... После отпуста архиепископ Варлаам возглавил панихиду, которая завершилась крестным ходом и заупокойной литией у могилы убиенного протоиерея Николая", - говорится в сообщении на сайте патриархии.Сороковой день после терактов в Дагестане пришелся на 1 августа. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Молитва "О Святой Руси" читается во время литургии в храмах РПЦ. Впервые ее публично прочел патриарх Кирилл в сентябре 2022 года. В ней просят, в том числе, чтобы Бог даровал победу, а также молятся об утверждении защитников Отечества в заповедях, ниспослании им крепости духа и сохранении их от смерти, ран и пленения.

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дербент, махачкала, николай котельников (священник), русская православная церковь, московская патриархия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале