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На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц - РИА Новости, 02.08.2024
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09:02 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/chukotka-1963599738.html
На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц
На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц - РИА Новости, 02.08.2024
На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц
Специалисты устанавливают причину массовой гибели морских птиц в двух районах Чукотки, сообщил РИА Новости представитель управления ветеринарии окружного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:02
2024-08-02T09:02
происшествия
здоровье - общество
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Специалисты устанавливают причину массовой гибели морских птиц в двух районах Чукотки, сообщил РИА Новости представитель управления ветеринарии окружного департамента сельского хозяйства. "Массовый падеж отмечается в Иультинском и Чукотском районах. Это села Лорино, Лаврентия, Нутэпэльмен, Рыркайпий, Уэлькаль, Энурмино, Ванкарем, Эгвекинот. Ждем получения проб из других районов", - сказал собеседник. Он отметил, что падеж зафиксирован среди чаек, топорков и других морских птиц. Случаев мора среди морских животных нет. "Такая ситуация отмечалась и в прошлом, и в позапрошлом году. Тогда исследования не выявили особо опасных заболеваний. Основной причиной тогда стало истощение – нехватка корма. Желудки и кишечники у птиц были пустые", - сказал собеседник. По его словам, причины гибели птиц в этом году установят специалисты Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире, куда направят пробы.
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происшествия, здоровье - общество, чукотка, чукотский район, владимир
Происшествия, Здоровье - Общество, Чукотка, Чукотский район, Владимир
На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц

Специалисты устанавливают причину массовой гибели морских птиц на Чукотке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева на Чукотке
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мыс Дежнева на Чукотке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Специалисты устанавливают причину массовой гибели морских птиц в двух районах Чукотки, сообщил РИА Новости представитель управления ветеринарии окружного департамента сельского хозяйства.
«
"Массовый падеж отмечается в Иультинском и Чукотском районах. Это села Лорино, Лаврентия, Нутэпэльмен, Рыркайпий, Уэлькаль, Энурмино, Ванкарем, Эгвекинот. Ждем получения проб из других районов", - сказал собеседник.
Он отметил, что падеж зафиксирован среди чаек, топорков и других морских птиц. Случаев мора среди морских животных нет. "Такая ситуация отмечалась и в прошлом, и в позапрошлом году. Тогда исследования не выявили особо опасных заболеваний. Основной причиной тогда стало истощение – нехватка корма. Желудки и кишечники у птиц были пустые", - сказал собеседник.
По его словам, причины гибели птиц в этом году установят специалисты Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире, куда направят пробы.
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