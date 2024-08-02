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На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц
На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц - РИА Новости, 02.08.2024
На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц
Специалисты устанавливают причину массовой гибели морских птиц в двух районах Чукотки, сообщил РИА Новости представитель управления ветеринарии окружного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:02
2024-08-02T09:02
2024-08-02T09:02
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Специалисты устанавливают причину массовой гибели морских птиц в двух районах Чукотки, сообщил РИА Новости представитель управления ветеринарии окружного департамента сельского хозяйства. "Массовый падеж отмечается в Иультинском и Чукотском районах. Это села Лорино, Лаврентия, Нутэпэльмен, Рыркайпий, Уэлькаль, Энурмино, Ванкарем, Эгвекинот. Ждем получения проб из других районов", - сказал собеседник. Он отметил, что падеж зафиксирован среди чаек, топорков и других морских птиц. Случаев мора среди морских животных нет. "Такая ситуация отмечалась и в прошлом, и в позапрошлом году. Тогда исследования не выявили особо опасных заболеваний. Основной причиной тогда стало истощение – нехватка корма. Желудки и кишечники у птиц были пустые", - сказал собеседник. По его словам, причины гибели птиц в этом году установят специалисты Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире, куда направят пробы.
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Происшествия, Здоровье - Общество, Чукотка, Чукотский район, Владимир
На Чукотке выяснят причину массовой гибели морских птиц
Специалисты устанавливают причину массовой гибели морских птиц на Чукотке