https://ria.ru/20240802/bolnitsa-1963712846.html

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся четыре человека

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся четыре человека - РИА Новости, 02.08.2024

В волгоградских больницах после ЧП с поездом находятся четыре человека

Четверо человек остаются в больнице Волгограда после ЧП с пассажирским поездом, сообщает в пятницу администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:51

2024-08-02T15:51

2024-08-02T15:51

происшествия

здоровье - общество

волгоградская область

волгоград

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 2 авг – РИА Новости. Четверо человек остаются в больнице Волгограда после ЧП с пассажирским поездом, сообщает в пятницу администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале. В среду волгоградские власти сообщали, что после ЧП с поездом в местных больницах оставалось девять пострадавших, включая одного ребенка. Два человека - водитель и 54-летняя пассажирка - находятся в тяжелом состоянии. "По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ДТП с поездом на стационарном лечении в Волгоградской области остаются четыре человека — все получают помощь в больнице СМП №25", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что на лечении остаются двое мужчин в отделении травматологии, одна женщина переведена из реанимации в отделение сочетанной травмы. Еще один 44-летний пациент, водитель Камаза, остается в реанимации. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963361945.html

волгоградская область

волгоград

котельниково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, волгоградская область, волгоград, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом