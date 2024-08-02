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Багреева: 1,8 млн пользователей посетили портал поставщиков с начала года - РИА Новости, 02.08.2024
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09:15 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/bagreeva-1963549889.html
Багреева: 1,8 млн пользователей посетили портал поставщиков с начала года
Багреева: 1,8 млн пользователей посетили портал поставщиков с начала года - РИА Новости, 02.08.2024
Багреева: 1,8 млн пользователей посетили портал поставщиков с начала года
Число посетителей портала поставщиков с начала 2024 года превысило 1,8 миллиона пользователей – на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:15
2024-08-02T09:15
москва
мария багреева
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МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Число посетителей портала поставщиков с начала 2024 года превысило 1,8 миллиона пользователей – на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Портал поставщиков уже более 11 лет позволяет заказчикам оперативно проводить закупки малого объема, предпринимателям – расширять географию бизнеса, продвигать товары и услуги, а также анализировать рынок предложений конкурентов. Контракты на платформе заключаются в электронном виде, что упрощает и ускоряет проведение сделок. В январе – июле 2024 года портал посетили более 1,8 миллиона уникальных пользователей. Это почти на 200 тысяч больше, чем за тот же период 2023-го", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что две трети всех уникальных посещений ресурса в 2024 году приходится на пользователей из Москвы и Московской области. Он добавил, что в число лидеров также вошли Пермский край, Новосибирская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, причем число пользователей из этих субъектов в совокупности составляет порядка 450 тысяч – примерно 30% от общего количества уникальных посетителей.В пресс-релизе отмечается, что средний возраст более 70% пользователей портала – от 25 до 44 лет, при этом среди посетителей ресурса – 53,5% мужчины и 46,5% женщины.Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Сейчас платформу используют заказчики из 40 регионов России и свыше 340 тысяч предпринимателей со всей страны, каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2024 года на портале поставщиков провели более 310 тысяч закупок – на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20240801/bagreeva-1963313910.html
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Багреева: 1,8 млн пользователей посетили портал поставщиков с начала года

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Число посетителей портала поставщиков с начала 2024 года превысило 1,8 миллиона пользователей – на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«
"Портал поставщиков уже более 11 лет позволяет заказчикам оперативно проводить закупки малого объема, предпринимателям – расширять географию бизнеса, продвигать товары и услуги, а также анализировать рынок предложений конкурентов. Контракты на платформе заключаются в электронном виде, что упрощает и ускоряет проведение сделок. В январе – июле 2024 года портал посетили более 1,8 миллиона уникальных пользователей. Это почти на 200 тысяч больше, чем за тот же период 2023-го", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.
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В свою очередь, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что две трети всех уникальных посещений ресурса в 2024 году приходится на пользователей из Москвы и Московской области. Он добавил, что в число лидеров также вошли Пермский край, Новосибирская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, причем число пользователей из этих субъектов в совокупности составляет порядка 450 тысяч – примерно 30% от общего количества уникальных посетителей.
В пресс-релизе отмечается, что средний возраст более 70% пользователей портала – от 25 до 44 лет, при этом среди посетителей ресурса – 53,5% мужчины и 46,5% женщины.
Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Сейчас платформу используют заказчики из 40 регионов России и свыше 340 тысяч предпринимателей со всей страны, каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2024 года на портале поставщиков провели более 310 тысяч закупок – на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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