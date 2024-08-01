Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков
Пушков: избрание Харрис президентом может стать последним вздохом для США
© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что избрание Камалы Харрис президентом может стать "последним вздохом" для США.
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""Избрание" Камаллы Харрис, вокруг которой сплотились все ультралиберальные, агрессивные, глобалистские и трансгендерные силы в США, точнее, ее "имплантация" в Белый дом в качестве президента, несмотря на бросающуюся в глаза некомпетентность, которую признавал даже Обама, может стать предсмертным вздохом американского Левиафана. Напомним, что Римскую империю в пору ее заката возглавляли все более слабые и бездарные императоры, к тому же губившие тех, кто еще был способен ее защищать", - написал он в Telegram-канале.
Алексей Пушков отметил, что "социальную ткань" Америки разрывают на две части равные, непримиримые и противостоящие друг другу силы, чего она может не выдержать. По мнению сенатора, Дональд Трамп и Камала Харрис еще большие антиподы, чем Дональд Трамп и Джо Байден. Помимо этого, Пушков заявил, что Камала Харрис лишена опыта, харизмы и политической индивидуальности.
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"При близких значениях на выборах в ее победу будет поверить еще труднее, чем в "победу" Байдена в 2020-ом. В любом случае избрание - подлинное или фиктивное - Камалы Харрис лишь ускорит падение Америки как ведущей державы современного мира", - добавил он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Ее кандидатуру затем поддержали демократы в конгрессе и ведущие сторонники партии, однако официально номинацию от Демократической партии она получит по итогам голосования делегатов, которые затем будут закреплены съездом в Чикаго. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
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