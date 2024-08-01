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Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков - РИА Новости, 01.08.2024
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22:14 01.08.2024 (обновлено: 23:21 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/pushkov-1963555144.html
Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков
Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков - РИА Новости, 01.08.2024
Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что избрание Камалы Харрис президентом может стать "последним вздохом" для США. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:14
2024-08-01T23:21
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что избрание Камалы Харрис президентом может стать "последним вздохом" для США. ""Избрание" Камаллы Харрис, вокруг которой сплотились все ультралиберальные, агрессивные, глобалистские и трансгендерные силы в США, точнее, ее "имплантация" в Белый дом в качестве президента, несмотря на бросающуюся в глаза некомпетентность, которую признавал даже Обама, может стать предсмертным вздохом американского Левиафана. Напомним, что Римскую империю в пору ее заката возглавляли все более слабые и бездарные императоры, к тому же губившие тех, кто еще был способен ее защищать", - написал он в Telegram-канале. Алексей Пушков отметил, что "социальную ткань" Америки разрывают на две части равные, непримиримые и противостоящие друг другу силы, чего она может не выдержать. По мнению сенатора, Дональд Трамп и Камала Харрис еще большие антиподы, чем Дональд Трамп и Джо Байден. Помимо этого, Пушков заявил, что Камала Харрис лишена опыта, харизмы и политической индивидуальности. "При близких значениях на выборах в ее победу будет поверить еще труднее, чем в "победу" Байдена в 2020-ом. В любом случае избрание - подлинное или фиктивное - Камалы Харрис лишь ускорит падение Америки как ведущей державы современного мира", - добавил он. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Ее кандидатуру затем поддержали демократы в конгрессе и ведущие сторонники партии, однако официально номинацию от Демократической партии она получит по итогам голосования делегатов, которые затем будут закреплены съездом в Чикаго. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963501677.html
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в мире, сша, америка, чикаго, камала харрис, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Чикаго, Камала Харрис, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков

Пушков: избрание Харрис президентом может стать последним вздохом для США

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что избрание Камалы Харрис президентом может стать "последним вздохом" для США.
«
""Избрание" Камаллы Харрис, вокруг которой сплотились все ультралиберальные, агрессивные, глобалистские и трансгендерные силы в США, точнее, ее "имплантация" в Белый дом в качестве президента, несмотря на бросающуюся в глаза некомпетентность, которую признавал даже Обама, может стать предсмертным вздохом американского Левиафана. Напомним, что Римскую империю в пору ее заката возглавляли все более слабые и бездарные императоры, к тому же губившие тех, кто еще был способен ее защищать", - написал он в Telegram-канале.
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Алексей Пушков отметил, что "социальную ткань" Америки разрывают на две части равные, непримиримые и противостоящие друг другу силы, чего она может не выдержать. По мнению сенатора, Дональд Трамп и Камала Харрис еще большие антиподы, чем Дональд Трамп и Джо Байден. Помимо этого, Пушков заявил, что Камала Харрис лишена опыта, харизмы и политической индивидуальности.
«
"При близких значениях на выборах в ее победу будет поверить еще труднее, чем в "победу" Байдена в 2020-ом. В любом случае избрание - подлинное или фиктивное - Камалы Харрис лишь ускорит падение Америки как ведущей державы современного мира", - добавил он.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Ее кандидатуру затем поддержали демократы в конгрессе и ведущие сторонники партии, однако официально номинацию от Демократической партии она получит по итогам голосования делегатов, которые затем будут закреплены съездом в Чикаго. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
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