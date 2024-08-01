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Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6% - РИА Новости, 01.08.2024
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
14:08 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/proizvodstvo-1963430198.html
Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6%
Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6% - РИА Новости, 01.08.2024
Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6%
Производство пищевых продуктов в Костромской области выросло по итогам шести месяцев 2024 года на 5,6% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:08
2024-08-01T14:08
костромская область
костромская область
галичский район
россия
сергей ситников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россельхозбанк
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КОСТРОМА, 1 авг - РИА Новости. Производство пищевых продуктов в Костромской области выросло по итогам шести месяцев 2024 года на 5,6% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями, следует из данных Росстата. Рост выпуска собственной пищевой продукции в регионе является одни из приоритетных направлений, определенных губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Как отмечает администрация области, эффективная система стимулирующих мер позволяет аграриям развивать производства и регулярно наращивать объемы выпускаемой продукции. Сельхозтоваропроизводителям, в частности, оказывают поддержку в приобретении техники и оборудования, создании и реконструкции производственных объектов, закупке племенного молодняка, содержании маточного поголовья сельскохозяйственных животных, производстве молока. За три прошедших года объем субсидий сельхозтоваропроизводителям составил около 1,9 миллиарда рублей. "За январь-июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6%", - сообщает обладминистрация. Интенсивный рост объемов с января по июнь - в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года - зафиксирован аналитиками в производстве мяса крупного рогатого скота и свинины. Предприятиями региона за 6 месяцев выпущено порядка 3 тысяч тонн свинины и более 270 тонн говядины. В настоящее время наращивает поголовье сельскохозяйственных животных АО "Шувалово", новая молочно-товарная ферма запущена ООО "Ладыгино" в Галичском районе. "Рост на 11% демонстрирует производство мяса птицы. С начала года фабриками выпущено более 2 тысяч тонн продукта. В том числе наращивает мощности автономный птицеводческий комплекс АО "Галичское по птицеводству". В расширение производства предприятие вложило средства, привлеченные при содействии региона в рамках льготного кредита по совместной программе Минсельхоза России и Россельхозбанка", - информирует администрация области. Также в регионе растет производство колбасных изделий. Наибольший вклад в увеличение показателей обеспечивают ООО "Старт", АО "Шувалово" и Костромской мясокомбинат. Развитие собственной сырьевой базы также способствует расширению мясопереработки. Поголовье свиней в хозяйствах региона с начала года выросло на 16,8%. На 27% к прошлогодним объемам выросло в Костромской области производство молока, увеличился выпуск сметаны, масла и творога. При поддержке региона производственные мощности модернизирует ООО "Ладыгино" в Галичском районе, ООО "Воскресенье Агро" в Буйском районе запущена в работу роботизированная ферма на 300 голов. В июне после многолетнего перерыва возобновляет работу Галичский сырзавод, в оснащение которого инвестор уже вложил более 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html
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костромская область, галичский район, россия, сергей ситников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк
Костромская область, Костромская область, Галичский район, Россия, Сергей Ситников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк

Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6%

© РИА Новости / Карина СапуноваПроизводство молока
Производство молока - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Карина Сапунова
Производство молока
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 1 авг - РИА Новости. Производство пищевых продуктов в Костромской области выросло по итогам шести месяцев 2024 года на 5,6% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями, следует из данных Росстата.
Рост выпуска собственной пищевой продукции в регионе является одни из приоритетных направлений, определенных губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Как отмечает администрация области, эффективная система стимулирующих мер позволяет аграриям развивать производства и регулярно наращивать объемы выпускаемой продукции. Сельхозтоваропроизводителям, в частности, оказывают поддержку в приобретении техники и оборудования, создании и реконструкции производственных объектов, закупке племенного молодняка, содержании маточного поголовья сельскохозяйственных животных, производстве молока. За три прошедших года объем субсидий сельхозтоваропроизводителям составил около 1,9 миллиарда рублей.
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"За январь-июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6%", - сообщает обладминистрация.
Интенсивный рост объемов с января по июнь - в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года - зафиксирован аналитиками в производстве мяса крупного рогатого скота и свинины. Предприятиями региона за 6 месяцев выпущено порядка 3 тысяч тонн свинины и более 270 тонн говядины. В настоящее время наращивает поголовье сельскохозяйственных животных АО "Шувалово", новая молочно-товарная ферма запущена ООО "Ладыгино" в Галичском районе.
"Рост на 11% демонстрирует производство мяса птицы. С начала года фабриками выпущено более 2 тысяч тонн продукта. В том числе наращивает мощности автономный птицеводческий комплекс АО "Галичское по птицеводству". В расширение производства предприятие вложило средства, привлеченные при содействии региона в рамках льготного кредита по совместной программе Минсельхоза России и Россельхозбанка", - информирует администрация области.
Также в регионе растет производство колбасных изделий. Наибольший вклад в увеличение показателей обеспечивают ООО "Старт", АО "Шувалово" и Костромской мясокомбинат. Развитие собственной сырьевой базы также способствует расширению мясопереработки. Поголовье свиней в хозяйствах региона с начала года выросло на 16,8%.
На 27% к прошлогодним объемам выросло в Костромской области производство молока, увеличился выпуск сметаны, масла и творога. При поддержке региона производственные мощности модернизирует ООО "Ладыгино" в Галичском районе, ООО "Воскресенье Агро" в Буйском районе запущена в работу роботизированная ферма на 300 голов. В июне после многолетнего перерыва возобновляет работу Галичский сырзавод, в оснащение которого инвестор уже вложил более 30 миллионов рублей.
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Костромская областьКостромская областьГаличский районРоссияСергей СитниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россельхозбанк
 
 
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