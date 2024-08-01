Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6%
КОСТРОМА, 1 авг - РИА Новости. Производство пищевых продуктов в Костромской области выросло по итогам шести месяцев 2024 года на 5,6% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями, следует из данных Росстата.
Рост выпуска собственной пищевой продукции в регионе является одни из приоритетных направлений, определенных губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Как отмечает администрация области, эффективная система стимулирующих мер позволяет аграриям развивать производства и регулярно наращивать объемы выпускаемой продукции. Сельхозтоваропроизводителям, в частности, оказывают поддержку в приобретении техники и оборудования, создании и реконструкции производственных объектов, закупке племенного молодняка, содержании маточного поголовья сельскохозяйственных животных, производстве молока. За три прошедших года объем субсидий сельхозтоваропроизводителям составил около 1,9 миллиарда рублей.
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"За январь-июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Костромская область увеличила производство пищевых продуктов на 5,6%", - сообщает обладминистрация.
Интенсивный рост объемов с января по июнь - в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года - зафиксирован аналитиками в производстве мяса крупного рогатого скота и свинины. Предприятиями региона за 6 месяцев выпущено порядка 3 тысяч тонн свинины и более 270 тонн говядины. В настоящее время наращивает поголовье сельскохозяйственных животных АО "Шувалово", новая молочно-товарная ферма запущена ООО "Ладыгино" в Галичском районе.
"Рост на 11% демонстрирует производство мяса птицы. С начала года фабриками выпущено более 2 тысяч тонн продукта. В том числе наращивает мощности автономный птицеводческий комплекс АО "Галичское по птицеводству". В расширение производства предприятие вложило средства, привлеченные при содействии региона в рамках льготного кредита по совместной программе Минсельхоза России и Россельхозбанка", - информирует администрация области.
Также в регионе растет производство колбасных изделий. Наибольший вклад в увеличение показателей обеспечивают ООО "Старт", АО "Шувалово" и Костромской мясокомбинат. Развитие собственной сырьевой базы также способствует расширению мясопереработки. Поголовье свиней в хозяйствах региона с начала года выросло на 16,8%.
На 27% к прошлогодним объемам выросло в Костромской области производство молока, увеличился выпуск сметаны, масла и творога. При поддержке региона производственные мощности модернизирует ООО "Ладыгино" в Галичском районе, ООО "Воскресенье Агро" в Буйском районе запущена в работу роботизированная ферма на 300 голов. В июне после многолетнего перерыва возобновляет работу Галичский сырзавод, в оснащение которого инвестор уже вложил более 30 миллионов рублей.