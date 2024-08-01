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Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед - РИА Новости, 01.08.2024
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11:17 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963380539.html
Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед
Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что согласится снова возглавить СФ, если такое предложение поступит от сенаторов. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:17
2024-08-01T11:17
политика
валентина матвиенко
александр беглов
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что согласится снова возглавить СФ, если такое предложение поступит от сенаторов. Срок полномочий Матвиенко истекает в сентябре текущего года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь предложил ее кандидатуру в качестве сенатора от региона в тройке кандидатов на пост члена Совета Федерации. Матвиенко с 2011 года представляет в Совфеде Северную столицу. &quot;Если такое предложение будет и сенаторы поддержат мою кандидатуру, я буду уверена. Я очень ценю, кстати, доверие сенаторов и ту поддержку, которую они оказывают. У нас замечательная команда единомышленников, я очень дорожу доверием сенаторов, то вы знаете, я это доверие буду оправдывать, продолжать работу, не снижать темпов. Но пока это у нас с вами такой теоретический дискурс&quot;, - ответила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии на вопрос, согласится ли она снова возглавить СФ после выборов.Она напомнила, что прежде надо пройти выборы губернатора и дождаться, кого из тройки кандидатов губернатор делегирует в Совет Федерации.
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политика, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, россия
Политика, Валентина Матвиенко, Александр Беглов, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед

Матвиенко: готова вновь возглавить Совфед, если сенаторы предложат

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что согласится снова возглавить СФ, если такое предложение поступит от сенаторов.
Срок полномочий Матвиенко истекает в сентябре текущего года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь предложил ее кандидатуру в качестве сенатора от региона в тройке кандидатов на пост члена Совета Федерации. Матвиенко с 2011 года представляет в Совфеде Северную столицу.
«

"Если такое предложение будет и сенаторы поддержат мою кандидатуру, я буду уверена. Я очень ценю, кстати, доверие сенаторов и ту поддержку, которую они оказывают. У нас замечательная команда единомышленников, я очень дорожу доверием сенаторов, то вы знаете, я это доверие буду оправдывать, продолжать работу, не снижать темпов. Но пока это у нас с вами такой теоретический дискурс", - ответила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии на вопрос, согласится ли она снова возглавить СФ после выборов.

Она напомнила, что прежде надо пройти выборы губернатора и дождаться, кого из тройки кандидатов губернатор делегирует в Совет Федерации.
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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11:15
 
ПолитикаВалентина МатвиенкоАлександр БегловСовет Федерации РФРоссия
 
 
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