https://ria.ru/20240801/matvienko-1963380539.html

Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед

Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко заявила о готовности вновь возглавить Совфед

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что согласится снова возглавить СФ, если такое предложение поступит от сенаторов. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:17

2024-08-01T11:17

2024-08-01T11:17

политика

валентина матвиенко

александр беглов

совет федерации рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:57:3146:1826_1920x0_80_0_0_36c13860463cdbc31a53f1c5d286cdb8.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что согласится снова возглавить СФ, если такое предложение поступит от сенаторов. Срок полномочий Матвиенко истекает в сентябре текущего года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь предложил ее кандидатуру в качестве сенатора от региона в тройке кандидатов на пост члена Совета Федерации. Матвиенко с 2011 года представляет в Совфеде Северную столицу. "Если такое предложение будет и сенаторы поддержат мою кандидатуру, я буду уверена. Я очень ценю, кстати, доверие сенаторов и ту поддержку, которую они оказывают. У нас замечательная команда единомышленников, я очень дорожу доверием сенаторов, то вы знаете, я это доверие буду оправдывать, продолжать работу, не снижать темпов. Но пока это у нас с вами такой теоретический дискурс", - ответила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии на вопрос, согласится ли она снова возглавить СФ после выборов.Она напомнила, что прежде надо пройти выборы губернатора и дождаться, кого из тройки кандидатов губернатор делегирует в Совет Федерации.

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963380008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, валентина матвиенко, александр беглов, совет федерации рф, россия