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Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток - РИА Новости, 31.07.2024
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15:31 31.07.2024 (обновлено: 15:39 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/vzyatki-1963214533.html
Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток
Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток - РИА Новости, 31.07.2024
Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток
Генералы петербургского ГУМВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину в Хамовническом суде Москвы в получении взяток на сумму 64,5... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T15:31
2024-07-31T15:39
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генералы петербургского ГУМВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину в Хамовническом суде Москвы в получении взяток на сумму 64,5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Виновным себя не признаю… Обвинение не конкретно…Я не пойму, что я взял? В чем взятка?" - сказал Умнов.Абакумов и Семенов также ответили, что виновными себя не считают.Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, сумма взяток составила порядка 64 миллиона 650 тысяч рублей.Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток

Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток на 64,5 миллиона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генералы петербургского ГУМВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину в Хамовническом суде Москвы в получении взяток на сумму 64,5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Виновным себя не признаю… Обвинение не конкретно…Я не пойму, что я взял? В чем взятка?" - сказал Умнов.
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Абакумов и Семенов также ответили, что виновными себя не считают.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, сумма взяток составила порядка 64 миллиона 650 тысяч рублей.
Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
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