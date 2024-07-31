https://ria.ru/20240731/vzyatki-1963214533.html

Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток

Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток - РИА Новости, 31.07.2024

Петербургские генералы МВД не признали вину в получении взяток

Генералы петербургского ГУМВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину в Хамовническом суде Москвы в получении взяток на сумму 64,5... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T15:31

2024-07-31T15:31

2024-07-31T15:39

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Генералы петербургского ГУМВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину в Хамовническом суде Москвы в получении взяток на сумму 64,5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Виновным себя не признаю… Обвинение не конкретно…Я не пойму, что я взял? В чем взятка?" - сказал Умнов.Абакумов и Семенов также ответили, что виновными себя не считают.Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, сумма взяток составила порядка 64 миллиона 650 тысяч рублей.Помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Умнова, начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Семенова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Абакумова задержали и арестовали в июле 2022 года. Тогда им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240730/uchastkovye-1962856907.html

https://ria.ru/20240723/eks-pedagog-1961509698.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург