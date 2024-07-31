https://ria.ru/20240731/virus-1962993496.html

"Они уже около столицы". Россияне столкнулись с новой угрозой из-за рубежа

"Они уже около столицы". Россияне столкнулись с новой угрозой из-за рубежа - РИА Новости, 31.07.2024

"Они уже около столицы". Россияне столкнулись с новой угрозой из-за рубежа

В Центральной России и Поволжье участились случаи лихорадки Западного Нила. Вирусную инфекцию разносят обычные комары. Чем опасно заболевание и есть ли... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T08:00

2024-07-31T08:00

2024-07-31T11:36

наука

алексей аграновский

воз

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Захар Андреев. В Центральной России и Поволжье участились случаи лихорадки Западного Нила. Вирусную инфекцию разносят обычные комары. Чем опасно заболевание и есть ли основания для паники — в материале РИА Новости.Лихорадка на подходе к МосквеБолезнь вплотную подбирается к столичному региону: три случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН) зарегистрированы в Рязанской области. Днями ранее стало известно о вспышке в Татарстане — там госпитализировали шестерых. К счастью, их жизни сейчас ничего не угрожает.Инфекция для России относительно новая — первый доказанный случай зафиксировали в 1999 году. С тех пор в разных регионах возникали спорадические очаги. Крупнейшая вспышка произошла в 2010-м: в Волгоградской области заразились более 400 человек.Впервые этот вирус выявили в 1937 году у женщины в районе Западного Нила. Чаще всего инфекция встречается у жителей Африки, Ближнего Востока и Северной Америки, где болезнь закрепилась в последние 50 лет. Несколько вспышек было в Европе.По данным ВОЗ, восемь из десяти человек, подхвативших вирус, не испытывают никаких симптомов. У каждого пятого начинается лихорадка: повышение температуры, головная боль, ломота, рвота, диарея или сыпь. Большинство людей через несколько дней полностью выздоравливает, хотя слабость может сохраняться неделями.Тяжелая болезнь Западного НилаОднако вирус может приводить и к так называемой тяжелой болезни Западного Нила — менингоэнцефалиту. Этот недуг поражает центральную нервную систему. Им страдает примерно каждый 150-й инфицированный. В некоторых группах доля выше: например, показатель для пожилых — один к 50. Люди с раком, диабетом, болезнями почек и другими недугами также в зоне риска. Симптомы: головная боль, высокая температура, помрачение сознания, дезориентация, судороги, кома, паралич.CNN приводит примеры. Джон Бриттингем, 67-летний пенсионер из Санта-Фе (штат Нью-Мексико), внезапно почувствовал, что не может ходить — ноги отказывались слушаться. Затем постепенно терял контроль над всеми мышцами тела. Когда его госпитализировали, он уже не мог дышать самостоятельно — пришлось переводить на искусственную вентиляцию легких.Точного диагноза долго не было — врачи грешили на другие болезни, ведь лихорадка Западного Нила в Нью-Мексико почти не встречается. Когда правда открылась, оказалось, что медицина способна только на поддерживающую терапию: лекарств от ЛЗН не существует. После некоторого улучшения Бриттингема еще раз подключали к аппарату ИВЛ. Сегодня он может дышать самостоятельно, но до полного выздоровления далеко. Пенсионер лежит в больнице уже почти год.Болезнь поражает и молодых. CNN рассказывает историю 30-летней Бриттани Йегер. Молодая женщина была в прекрасной физической форме: занималась бегом, увлекалась туризмом, работала спасателем. Во время купания обнаружила, что не может плавать, как раньше, а на следующий день у нее отказала правая сторона тела. Паралич прогрессировал, ухудшалось зрение. Бриттани стало сложно выражать мысли, и в итоге она оказалась прикована к инвалидному креслу.Лишь спустя несколько месяцев наметился прогресс: сегодня Йегер способна стоять и делать несколько шагов с помощью близких. При этом приходится принимать 23 таблетки в день, чтобы бороться с симптомами: болью, судорогами, мышечными спазмами, депрессией и проблемами с памятью.И Бриттингем, и Йегер, и другие их товарищи по несчастью лишились нормальной жизни из-за укуса обычного комара — лихорадкой Западного Нила обычно заражаются именно так.Они уже на севереСпособ заражения делает болезнь крайне коварной. Как выяснили ученые, животные — резервуары инфекции — это птицы, в том числе перелетные. Подхватив вредоносные частицы в Африке, они доставляют их в северные регионы. Там пернатых кусают комары — вирус поселяется в слюнных железах насекомого, а оттуда попадает в кровь человека или другого животного.В результате глобального потепления угроза растет. "Повышение температуры и изменение режима осадков создают благоприятные условия для размножения комаров, которые являются основными переносчиками вируса, — говорит председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. — В недавней статье ученые из Института тропической медицины имени Сеченова показали, что повышение температуры на один градус Цельсия приводит к увеличению численности комаров Aedes и Culex на рекордные 10-15 процентов".В конце июня стало известно, что комары вида Culex modestus — переносчики ЛНЗ — обнаружены в Финляндии. Это самая северная точка их распространения. Правда, самого вируса у них не выявили — пока что. Ранее этих насекомых замечали в Ленинградской области. Так что, возможно, появление лихорадки Западного Нила в Московском регионе и более северных районах страны — вопрос времени.Защитить себя с помощью медикаментов не получится. Вакцин от ЛНЗ, как и лекарств, пока нет. Остаются профилактические меры: использование репеллентов, закрытая одежда светлых тонов. Дома — москитные сетки и фумигаторы. Владельцам загородных участков не следует допускать наличия резервуаров со стоячей водой, где размножаются кровососущие насекомые. Государственные Центры по контролю и профилактике заболеваний США советуют: нужно быть особенно бдительным на рассвете и в сумерках, когда комары-переносчики активны."Слишком сложный способ"Рост числа заболеваний ЛЗН вызывает "значительное беспокойство среди медицинских и научных сообществ", говорит Петров. По его мнению, необходимо ввести эффективные меры по контролю численности комаров, иначе количество пострадавших увеличится."Следует предусмотреть меры по борьбе с переносчиками болезней в национальном и региональных планах адаптации к изменению климата. Важно обеспечить интегрированный подход к контролю за численностью комаров, который включает использование биологических методов, химических средств и общественных мероприятий, а также улучшить системы раннего предупреждения и диагностики заболеваний", — говорит эксперт.Однако вирусологи считают, что поводов для паники нет. Чтобы заразиться инфекцией, должны сойтись сразу несколько факторов: определенный вид комаров кусает определенный вид животного-резервуара, а затем нападает на человека. Это не может происходить слишком часто, объясняет доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский."Вспышки заболевания в некоторых районах России не смогут стать основанием для эпидемии, не говоря уже о пандемии, — слишком сложный способ передачи. Это не выйдет за пределы небольших очагов. Возможно, из-за изменения климата ареал комаров-переносчиков станет шире, но не кардинально", — говорит ученый.По мнению Аграновского, контроль за численностью вредных насекомых и распространением патогенов — задача специалистов, которую те выполняют. Если угроза будет расти, простых граждан предупредят, сейчас беспокоиться рано. Тем не менее во время прогулок на природе репеллентами лучше не пренебрегать — не помешает.

https://ria.ru/20240728/kofe-1962242196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей аграновский , воз