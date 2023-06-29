Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 29.06.2023 (обновлено: 15:01 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/finlyandiya-1881176107.html
В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила
В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 29.06.2023
В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила
Новый для Финляндии вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила, обнаружен в районе города Пори, сообщает... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:58
2023-06-29T15:01
в мире
финляндия
европа
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28090/81/280908190_0:189:664:563_1920x0_80_0_0_6871b3bfbd9f6c0147142c754bc2aa0e.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Новый для Финляндии вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила, обнаружен в районе города Пори, сообщает Университет Хельсинки. Исследователи уверены, что крайне маловероятно возникновение заболевания в Финляндии. "Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии - самой северной точкой наблюдения этого вида в Европе. Ближайшие, но более южные точки наблюдения этого же вида ранее были сделаны в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции", - говорится в сообщении. Открытие было сделано научным сотрудником отделения вирусологии Хельсинкского университета Лорной Калверуэлл. "Был найден только один представитель этого вида, но я считаю маловероятным, что это был единственный представитель своего вида в Финляндии", - приводится её цитата в сообщении университета. Известно, что в южной Европе комар Culex Modetus является переносчиком вируса Западного Нила между птицами и людьми, а также между птицами и лошадьми. Вирус Западного Нила обычно вызывает легкую инфекцию, симптомами которой являются, например, лихорадка, головная и мышечные боли. В редких случаях вирус может вызывать неврологические симптомы, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20230320/likhoradka-1859036633.html
https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html
финляндия
европа
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28090/81/280908190_0:127:664:625_1920x0_80_0_0_8a4617eb289b748dd5aaf2b869cf37f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, европа, ленинградская область
В мире, Финляндия, Европа, Ленинградская область
В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила

В районе финского Пори нашли комаров — распространителей вируса лихорадки Западного Нила

© Фото : Jim Gathany/CDCКомар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила
Комар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : Jim Gathany/CDC
Комар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Новый для Финляндии вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила, обнаружен в районе города Пори, сообщает Университет Хельсинки.
Исследователи уверены, что крайне маловероятно возникновение заболевания в Финляндии.
Анализ крови - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила
20 марта, 09:41
"Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии - самой северной точкой наблюдения этого вида в Европе. Ближайшие, но более южные точки наблюдения этого же вида ранее были сделаны в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции", - говорится в сообщении.
Открытие было сделано научным сотрудником отделения вирусологии Хельсинкского университета Лорной Калверуэлл.
«
"Был найден только один представитель этого вида, но я считаю маловероятным, что это был единственный представитель своего вида в Финляндии", - приводится её цитата в сообщении университета.
Известно, что в южной Европе комар Culex Modetus является переносчиком вируса Западного Нила между птицами и людьми, а также между птицами и лошадьми. Вирус Западного Нила обычно вызывает легкую инфекцию, симптомами которой являются, например, лихорадка, головная и мышечные боли. В редких случаях вирус может вызывать неврологические симптомы, указывается в сообщении.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Роспотребнадзоре рассказали о лихорадке Западного Нила в России
22 марта, 03:48
 
В миреФинляндияЕвропаЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала