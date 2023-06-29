https://ria.ru/20230629/finlyandiya-1881176107.html

В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила

В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 29.06.2023

В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила

Новый для Финляндии вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила, обнаружен в районе города Пори, сообщает... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:58

2023-06-29T14:58

2023-06-29T15:01

в мире

финляндия

европа

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/28090/81/280908190_0:189:664:563_1920x0_80_0_0_6871b3bfbd9f6c0147142c754bc2aa0e.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Новый для Финляндии вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила, обнаружен в районе города Пори, сообщает Университет Хельсинки. Исследователи уверены, что крайне маловероятно возникновение заболевания в Финляндии. "Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии - самой северной точкой наблюдения этого вида в Европе. Ближайшие, но более южные точки наблюдения этого же вида ранее были сделаны в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции", - говорится в сообщении. Открытие было сделано научным сотрудником отделения вирусологии Хельсинкского университета Лорной Калверуэлл. "Был найден только один представитель этого вида, но я считаю маловероятным, что это был единственный представитель своего вида в Финляндии", - приводится её цитата в сообщении университета. Известно, что в южной Европе комар Culex Modetus является переносчиком вируса Западного Нила между птицами и людьми, а также между птицами и лошадьми. Вирус Западного Нила обычно вызывает легкую инфекцию, симптомами которой являются, например, лихорадка, головная и мышечные боли. В редких случаях вирус может вызывать неврологические симптомы, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230320/likhoradka-1859036633.html

https://ria.ru/20230322/likhoradka-1859656866.html

финляндия

европа

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, европа, ленинградская область