В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила
В районе финского Пори нашли комаров — распространителей вируса лихорадки Западного Нила
© Фото : Jim Gathany/CDCКомар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила
© Фото : Jim Gathany/CDC
Комар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн - РИА Новости. Новый для Финляндии вид комаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихорадки Западного Нила, обнаружен в районе города Пори, сообщает Университет Хельсинки.
Исследователи уверены, что крайне маловероятно возникновение заболевания в Финляндии.
"Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии - самой северной точкой наблюдения этого вида в Европе. Ближайшие, но более южные точки наблюдения этого же вида ранее были сделаны в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции", - говорится в сообщении.
Открытие было сделано научным сотрудником отделения вирусологии Хельсинкского университета Лорной Калверуэлл.
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"Был найден только один представитель этого вида, но я считаю маловероятным, что это был единственный представитель своего вида в Финляндии", - приводится её цитата в сообщении университета.
Известно, что в южной Европе комар Culex Modetus является переносчиком вируса Западного Нила между птицами и людьми, а также между птицами и лошадьми. Вирус Западного Нила обычно вызывает легкую инфекцию, симптомами которой являются, например, лихорадка, головная и мышечные боли. В редких случаях вирус может вызывать неврологические симптомы, указывается в сообщении.