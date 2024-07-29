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В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 29.07.2024
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12:08 29.07.2024 (обновлено: 12:09 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/tatarstan-1962646856.html
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 29.07.2024
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила
Жизни заболевших лихорадкой Западного Нила жителей Татарстана ничто не угрожает, один из шести заболевших уже выписан из стационара, сообщает Республиканская... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:08
2024-07-29T12:09
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Жизни заболевших лихорадкой Западного Нила жителей Татарстана ничто не угрожает, один из шести заболевших уже выписан из стационара, сообщает Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) Татарстана. В субботу в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили РИА Новости, что четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, все пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации. Позднее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в настоящее время в Татарстане зарегистрировано шесть случаев лихорадки Западного Нила. &quot;В настоящее время в РКИБ получают лечение пять человек. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет&quot;, - говорится в сообщении.По информации клиники, одного из пациентов собираются перевести из отделения интенсивной терапии в профильное отделение. Еще одного пациента готовят к выписке. Ранее одного из заболевших уже выписали на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила

РКИБ Татарстана: жизни заболевших лихорадкой Западного Нила ничто не угрожает

© Фото : министерство здравоохранения республики ТатарстанРКИБ Татарстана
РКИБ Татарстана - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : министерство здравоохранения республики Татарстан
РКИБ Татарстана. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Жизни заболевших лихорадкой Западного Нила жителей Татарстана ничто не угрожает, один из шести заболевших уже выписан из стационара, сообщает Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) Татарстана.
В субботу в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили РИА Новости, что четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, все пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации.
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Позднее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в настоящее время в Татарстане зарегистрировано шесть случаев лихорадки Западного Нила.
«

"В настоящее время в РКИБ получают лечение пять человек. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По информации клиники, одного из пациентов собираются перевести из отделения интенсивной терапии в профильное отделение. Еще одного пациента готовят к выписке.
Ранее одного из заболевших уже выписали на амбулаторное лечение.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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