https://ria.ru/20240729/tatarstan-1962646856.html
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 29.07.2024
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила
Жизни заболевших лихорадкой Западного Нила жителей Татарстана ничто не угрожает, один из шести заболевших уже выписан из стационара, сообщает Республиканская... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:08
2024-07-29T12:08
2024-07-29T12:09
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здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Жизни заболевших лихорадкой Западного Нила жителей Татарстана ничто не угрожает, один из шести заболевших уже выписан из стационара, сообщает Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) Татарстана. В субботу в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России сообщили РИА Новости, что четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане, все пациенты получают медпомощь в стационарах, им проводятся телемедицинские консультации. Позднее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в настоящее время в Татарстане зарегистрировано шесть случаев лихорадки Западного Нила. "В настоящее время в РКИБ получают лечение пять человек. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.По информации клиники, одного из пациентов собираются перевести из отделения интенсивной терапии в профильное отделение. Еще одного пациента готовят к выписке. Ранее одного из заболевших уже выписали на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240726/likhoradka-1962292343.html
https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане рассказали о состоянии пациентов с лихорадкой Западного Нила
РКИБ Татарстана: жизни заболевших лихорадкой Западного Нила ничто не угрожает