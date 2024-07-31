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"Выполним задуманное". О чем договорился Путин с азиатским союзником - РИА Новости, 31.07.2024
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16:36 31.07.2024 (обновлено: 16:58 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/putin-1963221621.html
"Выполним задуманное". О чем договорился Путин с азиатским союзником
"Выполним задуманное". О чем договорился Путин с азиатским союзником - РИА Новости, 31.07.2024
"Выполним задуманное". О чем договорился Путин с азиатским союзником
Российскую столицу посетил избранный президент Индонезии Прабово Субианто, его принял Владимир Путин. Москву и Джакарту связывают давние дружеские отношения... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:36
2024-07-31T16:58
индонезия
россия
москва
прабово субианто
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Российскую столицу посетил избранный президент Индонезии Прабово Субианто, его принял Владимир Путин. Москву и Джакарту связывают давние дружеские отношения. Кроме того, индонезийская сторона активно участвует в международной политике. В частности, предлагает выступить в роли посредника для урегулирования ситуации на украинском направлении. О главном, что сказали главы государств, — в материале РИА Новости.Важный шаг для оборонкиВыборы в Индонезии состоялись в феврале. Однако политическая традиция азиатской республики такова, что в должность Субианто официально вступит лишь в октябре.В качестве министра обороны он приезжал в Россию в 2020-м — дважды. Провел переговоры с Сергеем Шойгу и присутствовал на праздновании 75-й годовщины Победы.Месяц назад российский посол в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Москва готова принять избранного президента и до и после инаугурации.Субианто прилетел вечером 30 июля. На следующий день встретился с министром обороны Андреем Белоусовым. "Этот рабочий визит знаменует собой важный шаг в укреплении двусторонних отношений между Индонезией и Россией, особенно в оборонном секторе", — подчеркнули в Джакарте.На переговорах в Кремле, помимо Путина, участвовали помощник президента Юрий Ушаков, первый зампред правительства, председатель российской части совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.Навстречу ЕАЭС"Мы вас хорошо знаем, знаем как друга нашей страны", — приветствовал гостя Путин. И отметил, что у Прабово Субианто установились "очень добрые отношения" с коллегами из Минобороны России.В 2025-м исполнится 75 лет установления дипломатических отношений между Москвой и Джакартой."Торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, — продолжил президент. — Несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связанные ограничения, все-таки у нас растет товарооборот — за последние годы он вырос в два раза. Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, ситуация сохранится".Россия сотрудничает с Индонезией и в рамках международных объединений. Так, уже фактически готов договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Джакартой."Рынок Индонезии — страны с почти 300-миллионным населением — тоже представляет большой интерес для России", — подчеркнул Путин.Со своей стороны, Москва готова наращивать поставки сельхозпродукции и развивать инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры.Продолжается взаимодействие и в гуманитарной сфере. "У нас традиционно обучаются индонезийские студенты, в том числе за счет российского бюджета, и мы готовы это делать, — напомнил Путин. — В Джакарте работает наш центр науки и культуры"."Надеюсь, все, что было задумано, запланировано, политика Индонезии на российском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс", — подчеркнул президент.Энергетика и Украина"Насколько я понимаю, Россия планирует открыть генконсульство на Бали, — отметил, в свою очередь, Субианто. — Мы полностью поддерживаем это". Нужно, чтобы туда были прямые авиарейсы, добавил он.Затем пригласил российскую делегацию на индонезийскую оборонную выставку в ноябре, а также на военно-морской парад в начале 2025-го. И пообещал отправить контингент на следующий парад в честь Дня ВМФ."Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики с такими организациями, как "Росатом". Мы обсуждали малые модульные и крупные реакторы", — сообщил высокий гость.Помимо укрепления двусторонних связей, визит может способствовать и урегулированию ситуации на Украине. Еще в июне избранный президент Индонезии встретился с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где предложил посреднические услуги, "чтобы помочь добиться прекращения огня". Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон".Киевский режим мирную инициативу отверг. Тем не менее Субианто обещал "продолжить попытки".Ключевой пункт его предложения — создание демилитаризованной зоны по образцу той, что в Корее, и размещение там миротворческого контингента ООН. Москва публично не комментировала индонезийскую идею, но в российском посольстве в Джакарте РИА Новости уточнили: мирную инициативу по Украине рассмотрят, если Прабово Субианто официально представит ее.
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индонезия, россия, москва, прабово субианто, владимир путин
Индонезия, Россия, Москва, Прабово Субианто, Владимир Путин
"Выполним задуманное". О чем договорился Путин с азиатским союзником

В Кремле состоялись переговоры Путина с избранным президентом Индонезии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Российскую столицу посетил избранный президент Индонезии Прабово Субианто, его принял Владимир Путин. Москву и Джакарту связывают давние дружеские отношения. Кроме того, индонезийская сторона активно участвует в международной политике. В частности, предлагает выступить в роли посредника для урегулирования ситуации на украинском направлении. О главном, что сказали главы государств, — в материале РИА Новости.

Важный шаг для оборонки

Выборы в Индонезии состоялись в феврале. Однако политическая традиция азиатской республики такова, что в должность Субианто официально вступит лишь в октябре.
© Минобороны РоссииПереговоры министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны Индонезии Прабово Субианто
Переговоры Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Минобороны России
Переговоры министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны Индонезии Прабово Субианто
В качестве министра обороны он приезжал в Россию в 2020-м — дважды. Провел переговоры с Сергеем Шойгу и присутствовал на праздновании 75-й годовщины Победы.
Месяц назад российский посол в Индонезии Сергей Толченов заявил, что Москва готова принять избранного президента и до и после инаугурации.
Субианто прилетел вечером 30 июля. На следующий день встретился с министром обороны Андреем Белоусовым. "Этот рабочий визит знаменует собой важный шаг в укреплении двусторонних отношений между Индонезией и Россией, особенно в оборонном секторе", — подчеркнули в Джакарте.
На переговорах в Кремле, помимо Путина, участвовали помощник президента Юрий Ушаков, первый зампред правительства, председатель российской части совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству Денис Мантуров, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

Навстречу ЕАЭС

"Мы вас хорошо знаем, знаем как друга нашей страны", — приветствовал гостя Путин. И отметил, что у Прабово Субианто установились "очень добрые отношения" с коллегами из Минобороны России.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве
В 2025-м исполнится 75 лет установления дипломатических отношений между Москвой и Джакартой.
"Торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, — продолжил президент. — Несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связанные ограничения, все-таки у нас растет товарооборот — за последние годы он вырос в два раза. Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать. Надеюсь, ситуация сохранится".
Россия сотрудничает с Индонезией и в рамках международных объединений. Так, уже фактически готов договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Джакартой.
"Рынок Индонезии — страны с почти 300-миллионным населением — тоже представляет большой интерес для России", — подчеркнул Путин.
Со своей стороны, Москва готова наращивать поставки сельхозпродукции и развивать инвестиционные проекты в области энергетики, транспорта, инфраструктуры.
Продолжается взаимодействие и в гуманитарной сфере. "У нас традиционно обучаются индонезийские студенты, в том числе за счет российского бюджета, и мы готовы это делать, — напомнил Путин. — В Джакарте работает наш центр науки и культуры".
"Надеюсь, все, что было задумано, запланировано, политика Индонезии на российском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс", — подчеркнул президент.

Энергетика и Украина

"Насколько я понимаю, Россия планирует открыть генконсульство на Бали, — отметил, в свою очередь, Субианто. — Мы полностью поддерживаем это". Нужно, чтобы туда были прямые авиарейсы, добавил он.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным
Затем пригласил российскую делегацию на индонезийскую оборонную выставку в ноябре, а также на военно-морской парад в начале 2025-го. И пообещал отправить контингент на следующий парад в честь Дня ВМФ.
"Мы обсудили возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики с такими организациями, как "Росатом". Мы обсуждали малые модульные и крупные реакторы", — сообщил высокий гость.
Помимо укрепления двусторонних связей, визит может способствовать и урегулированию ситуации на Украине. Еще в июне избранный президент Индонезии встретился с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где предложил посреднические услуги, "чтобы помочь добиться прекращения огня". Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон".
Киевский режим мирную инициативу отверг. Тем не менее Субианто обещал "продолжить попытки".
Ключевой пункт его предложения — создание демилитаризованной зоны по образцу той, что в Корее, и размещение там миротворческого контингента ООН. Москва публично не комментировала индонезийскую идею, но в российском посольстве в Джакарте РИА Новости уточнили: мирную инициативу по Украине рассмотрят, если Прабово Субианто официально представит ее.
 
ИндонезияРоссияМоскваПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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