https://ria.ru/20240707/rossija-1957960297.html
Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии
Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии - РИА Новости, 07.07.2024
Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии
Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его инаугурации, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T03:35
2024-07-07T03:35
2024-07-07T03:42
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его инаугурации, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила 72-летнего Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября. Толченов отметил, что Субианто неоднократно бывал в России, в том числе несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Убежден, что будем готовы принять его с новым визитом как после инаугурации в качестве президента Республики Индонезия, так и до этого события", - сообщил посол. По словам дипломата, обмен визитами лидеров - это "нормальная практика" в межгосударственных отношениях России и Индонезии. "Другое дело, что мы должны получить некий четкий сигнал от индонезийской стороны, что избранный президент хочет поехать в Россию… Готовы этим заниматься, но еще раз подчеркну, мы ждем соответствующих сигналов от индонезийской стороны", - подытожил глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953403264.html
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в мире, индонезия, россия, москва, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Москва, Прабово Субианто
Россия готова принять с визитом избранного президента Индонезии
Дипломат Толченов: РФ готова принять с визитом избранного президента Индонезии
ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия готова принять избранного президента Индонезии Прабово Субианто с визитом до и после его инаугурации, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила 72-летнего Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.
Толченов отметил, что Субианто неоднократно бывал в России, в том числе несколько лет назад участвовал в параде Победы в Москве
в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Убежден, что будем готовы принять его с новым визитом как после инаугурации в качестве президента Республики Индонезия, так и до этого события", - сообщил посол.
По словам дипломата, обмен визитами лидеров - это "нормальная практика" в межгосударственных отношениях России и Индонезии. "Другое дело, что мы должны получить некий четкий сигнал от индонезийской стороны, что избранный президент хочет поехать в Россию… Готовы этим заниматься, но еще раз подчеркну, мы ждем соответствующих сигналов от индонезийской стороны", - подытожил глава российской дипмиссии.