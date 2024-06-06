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Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 06.06.2024 (обновлено: 14:14 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950932517.html
Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент
Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент - РИА Новости, 06.06.2024
Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент
Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Владимир Зеленский не согласился с индонезийским предложением по мирному... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:36
2024-06-06T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
индонезия
украина
прабово субианто
владимир зеленский
джоко видодо
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Владимир Зеленский не согласился с индонезийским предложением по мирному урегулированию на Украине.По данным индонезийского агентства ANTARA, в четверг Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла", который прошел в Сингапуре в минувшие выходные.По словам избранного президента, в ходе встречи он "пытался убедить Зеленского, предлагая услуги Индонезии, чтобы помочь добиться прекращения огня", однако Зеленский "не согласился" с инициативой. "Мы продолжим попытки", - заявил Субианто.Выступая на форуме в Сингапуре на минувших выходных, избранный президент Индонезии назвал по-прежнему актуальной предложенную им год назад мирную инициативу по Украине. В план Субианто входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил эту инициативу как якобы "пророссийскую". Видодо тогда выступил с заявлением, подчеркнув, что план исходил исключительно от главы минобороны и не является официальным предложением Индонезии. В 2024 году Прабово Субианто был избран следующим президентом Индонезии, он должен вступить в должность осенью.В посольстве РФ в Индонезии РИА Новости заявляли, что Москва будет готова рассмотреть новый вариант мирной инициативы по Украине, если таковой будет предложен следующим президентом Индонезии.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950081959.html
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в мире, индонезия, украина, прабово субианто, владимир зеленский, джоко видодо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индонезия, Украина, Прабово Субианто, Владимир Зеленский, Джоко Видодо
Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент

Избранный президент: Индонезия будет убеждать Зеленского пойти на переговоры

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Владимир Зеленский не согласился с индонезийским предложением по мирному урегулированию на Украине.
По данным индонезийского агентства ANTARA, в четверг Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла", который прошел в Сингапуре в минувшие выходные.
Владимир Зеленский во время форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре. 2 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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По словам избранного президента, в ходе встречи он "пытался убедить Зеленского, предлагая услуги Индонезии, чтобы помочь добиться прекращения огня", однако Зеленский "не согласился" с инициативой. "Мы продолжим попытки", - заявил Субианто.
Выступая на форуме в Сингапуре на минувших выходных, избранный президент Индонезии назвал по-прежнему актуальной предложенную им год назад мирную инициативу по Украине. В план Субианто входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил эту инициативу как якобы "пророссийскую". Видодо тогда выступил с заявлением, подчеркнув, что план исходил исключительно от главы минобороны и не является официальным предложением Индонезии. В 2024 году Прабово Субианто был избран следующим президентом Индонезии, он должен вступить в должность осенью.
В посольстве РФ в Индонезии РИА Новости заявляли, что Москва будет готова рассмотреть новый вариант мирной инициативы по Украине, если таковой будет предложен следующим президентом Индонезии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндонезияУкраинаПрабово СубиантоВладимир ЗеленскийДжоко Видодо
 
 
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