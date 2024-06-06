https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950932517.html

Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент

Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент - РИА Новости, 06.06.2024

Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент

Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Владимир Зеленский не согласился с индонезийским предложением по мирному... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:36

2024-06-06T11:36

2024-06-06T14:14

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джоко видодо

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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Владимир Зеленский не согласился с индонезийским предложением по мирному урегулированию на Украине.По данным индонезийского агентства ANTARA, в четверг Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла", который прошел в Сингапуре в минувшие выходные.По словам избранного президента, в ходе встречи он "пытался убедить Зеленского, предлагая услуги Индонезии, чтобы помочь добиться прекращения огня", однако Зеленский "не согласился" с инициативой. "Мы продолжим попытки", - заявил Субианто.Выступая на форуме в Сингапуре на минувших выходных, избранный президент Индонезии назвал по-прежнему актуальной предложенную им год назад мирную инициативу по Украине. В план Субианто входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил эту инициативу как якобы "пророссийскую". Видодо тогда выступил с заявлением, подчеркнув, что план исходил исключительно от главы минобороны и не является официальным предложением Индонезии. В 2024 году Прабово Субианто был избран следующим президентом Индонезии, он должен вступить в должность осенью.В посольстве РФ в Индонезии РИА Новости заявляли, что Москва будет готова рассмотреть новый вариант мирной инициативы по Украине, если таковой будет предложен следующим президентом Индонезии.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950081959.html

https://ria.ru/20240318/naemniki-1934033894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индонезия, украина, прабово субианто, владимир зеленский, джоко видодо