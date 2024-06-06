Зеленский отверг мирную инициативу Индонезии, заявил избранный президент
Избранный президент: Индонезия будет убеждать Зеленского пойти на переговоры
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны и избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что Владимир Зеленский не согласился с индонезийским предложением по мирному урегулированию на Украине.
По данным индонезийского агентства ANTARA, в четверг Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла", который прошел в Сингапуре в минувшие выходные.
По словам избранного президента, в ходе встречи он "пытался убедить Зеленского, предлагая услуги Индонезии, чтобы помочь добиться прекращения огня", однако Зеленский "не согласился" с инициативой. "Мы продолжим попытки", - заявил Субианто.
Выступая на форуме в Сингапуре на минувших выходных, избранный президент Индонезии назвал по-прежнему актуальной предложенную им год назад мирную инициативу по Украине. В план Субианто входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнут Киевом, который заклеймил эту инициативу как якобы "пророссийскую". Видодо тогда выступил с заявлением, подчеркнув, что план исходил исключительно от главы минобороны и не является официальным предложением Индонезии. В 2024 году Прабово Субианто был избран следующим президентом Индонезии, он должен вступить в должность осенью.