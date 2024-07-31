https://ria.ru/20240731/peterburg-1963195359.html

В Петербурге нашли минометную мину времен войны

В Петербурге нашли минометную мину времен войны - РИА Новости, 31.07.2024

В Петербурге нашли минометную мину времен войны

Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Зимней канавки в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:46

2024-07-31T14:46

2024-07-31T15:02

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Зимней канавки в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Боеприпас был обнаружен при проведении планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии. Сообщается, что к месту обнаружения боеприпаса выехала группа разминирования ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии, экипажи на катерах транспортного ОМОН "Балтика" обеспечивали перекрытие судоходства на участке реки Мойки. "Осмотрев находку, взрывотехники-водолазы ОМОН идентифицировали её как минометную мину калибра 120 мм времён Великой Отечественной войны. Они изъяли боеприпас из воды и вывезли на специализированный полигон для уничтожения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240611/moskvich-1952117313.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии