В Петербурге нашли минометную мину времен войны
Минометную мину времен ВОВ обнаружили на дне Зимней канавки в Петербурге
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/ВКонтактеБоеприпас, обнаруженный на дне Зимней канавки при проведении планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Зимней канавки в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Боеприпас был обнаружен при проведении планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии.
Сообщается, что к месту обнаружения боеприпаса выехала группа разминирования ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии, экипажи на катерах транспортного ОМОН "Балтика" обеспечивали перекрытие судоходства на участке реки Мойки.
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"Осмотрев находку, взрывотехники-водолазы ОМОН идентифицировали её как минометную мину калибра 120 мм времён Великой Отечественной войны. Они изъяли боеприпас из воды и вывезли на специализированный полигон для уничтожения", - говорится в сообщении.
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