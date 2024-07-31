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В Петербурге нашли минометную мину времен войны - РИА Новости, 31.07.2024
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14:46 31.07.2024 (обновлено: 15:02 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/peterburg-1963195359.html
В Петербурге нашли минометную мину времен войны
В Петербурге нашли минометную мину времен войны - РИА Новости, 31.07.2024
В Петербурге нашли минометную мину времен войны
Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Зимней канавки в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:46
2024-07-31T15:02
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Зимней канавки в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Боеприпас был обнаружен при проведении планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии. Сообщается, что к месту обнаружения боеприпаса выехала группа разминирования ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии, экипажи на катерах транспортного ОМОН "Балтика" обеспечивали перекрытие судоходства на участке реки Мойки. "Осмотрев находку, взрывотехники-водолазы ОМОН идентифицировали её как минометную мину калибра 120 мм времён Великой Отечественной войны. Они изъяли боеприпас из воды и вывезли на специализированный полигон для уничтожения", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
В Петербурге нашли минометную мину времен войны

Минометную мину времен ВОВ обнаружили на дне Зимней канавки в Петербурге

© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/ВКонтактеБоеприпас, обнаруженный на дне Зимней канавки при проведении планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии в Санкт-Петербурге
Боеприпас, обнаруженный на дне Зимней канавки при проведении планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на дне Зимней канавки в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Боеприпас был обнаружен при проведении планового профилактического осмотра каналов и рек Петербурга водолазами СОБР и взвода катеров специальной моторизованной воинской части Северо-Западного округа Росгвардии.
Сообщается, что к месту обнаружения боеприпаса выехала группа разминирования ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии, экипажи на катерах транспортного ОМОН "Балтика" обеспечивали перекрытие судоходства на участке реки Мойки.
«
"Осмотрев находку, взрывотехники-водолазы ОМОН идентифицировали её как минометную мину калибра 120 мм времён Великой Отечественной войны. Они изъяли боеприпас из воды и вывезли на специализированный полигон для уничтожения", - говорится в сообщении.
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