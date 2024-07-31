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Москва выделит 34,1 миллиарда рублей на ж/д магистраль до Петербурга - РИА Новости, 31.07.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:36 31.07.2024 (обновлено: 10:58 31.07.2024)
https://ria.ru/20240731/magistral-1963102431.html
Москва выделит 34,1 миллиарда рублей на ж/д магистраль до Петербурга
Москва выделит 34,1 миллиарда рублей на ж/д магистраль до Петербурга - РИА Новости, 31.07.2024
Москва выделит 34,1 миллиарда рублей на ж/д магистраль до Петербурга
Столичные власти выделят 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщил российской столицы РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T10:36
2024-07-31T10:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные власти выделят 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщил российской столицы мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Выделим 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва - Санкт-Петербург. Она сократит время в пути между крупнейшими городами России до 2 часов 15 минут", - написал Собянин.Он отметил, что самая сложная задача - это строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево. Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов."В Москве будет четыре остановки ВСМ-1. Поэтому важнейшая часть проекта - реконструкция четырех будущих вокзалов", - добавил мэр.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Строить специальные поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин.Высокоскоростные составы, как рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут включать 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации - 360 километров в час.Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года "Синара" поставит для ВСМ Москва-Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД.
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958389369.html
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москва, санкт-петербург
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Санкт-Петербург
Москва выделит 34,1 миллиарда рублей на ж/д магистраль до Петербурга

Москва выделит 34,1 миллиарда рублей на строительство ж/д магистрали в Петербург

© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные власти выделят 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщил российской столицы мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Выделим 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва - Санкт-Петербург. Она сократит время в пути между крупнейшими городами России до 2 часов 15 минут", - написал Собянин.
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9 июля, 00:29
Он отметил, что самая сложная задача - это строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево. Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.
"В Москве будет четыре остановки ВСМ-1. Поэтому важнейшая часть проекта - реконструкция четырех будущих вокзалов", - добавил мэр.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Строить специальные поезда для ВСМ будет группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент "Синары" Александр Мишарин.
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Высокоскоростные составы, как рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут включать 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации - 360 километров в час.
Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года "Синара" поставит для ВСМ Москва-Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД.
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Первый поезд для ВСМ между Москвой и Петербургом произведут в 2027 году
8 июля, 10:31
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСанкт-Петербург
 
 
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