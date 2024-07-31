https://ria.ru/20240731/korabli-1963064422.html

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман - РИА Новости, 31.07.2024

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман

Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщил отдел информационного... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T05:10

2024-07-31T05:10

2024-07-31T05:10

безопасность

аденский залив

индия

шри-ланка

тихоокеанский флот вмф россии

оман

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море", - говорится в сообщении. В ходе стоянки в оманском порту корабли пополнят запасы воды и топлива. Для экипажей запланированы экскурсии по достопримечательностям города. Заход в порт Салала является продолжением выполнения тихоокеанцами задач в рамках дальнего похода. Несколько дней назад отряд кораблей завершил переход через Аденский залив. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

https://ria.ru/20240730/flot-1963039020.html

аденский залив

индия

шри-ланка

оман

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безопасность, аденский залив, индия, шри-ланка, тихоокеанский флот вмф россии, оман