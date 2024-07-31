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Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман - РИА Новости, 31.07.2024
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05:10 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/korabli-1963064422.html
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман - РИА Новости, 31.07.2024
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщил отдел информационного... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:10
2024-07-31T05:10
безопасность
аденский залив
индия
шри-ланка
тихоокеанский флот вмф россии
оман
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море", - говорится в сообщении. В ходе стоянки в оманском порту корабли пополнят запасы воды и топлива. Для экипажей запланированы экскурсии по достопримечательностям города. Заход в порт Салала является продолжением выполнения тихоокеанцами задач в рамках дальнего похода. Несколько дней назад отряд кораблей завершил переход через Аденский залив. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
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аденский залив
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оман
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безопасность, аденский залив, индия, шри-ланка, тихоокеанский флот вмф россии, оман
Безопасность, Аденский залив, Индия, Шри-Ланка, Тихоокеанский флот ВМФ России, Оман
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ.
«
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море", - говорится в сообщении.
В ходе стоянки в оманском порту корабли пополнят запасы воды и топлива. Для экипажей запланированы экскурсии по достопримечательностям города.
Заход в порт Салала является продолжением выполнения тихоокеанцами задач в рамках дальнего похода. Несколько дней назад отряд кораблей завершил переход через Аденский залив.
Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
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