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Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман - РИА Новости, 31.07.2024
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман
Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщил отдел информационного... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T05:10
2024-07-31T05:10
2024-07-31T05:10
безопасность
аденский залив
индия
шри-ланка
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт Салала, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море", - говорится в сообщении. В ходе стоянки в оманском порту корабли пополнят запасы воды и топлива. Для экипажей запланированы экскурсии по достопримечательностям города. Заход в порт Салала является продолжением выполнения тихоокеанцами задач в рамках дальнего похода. Несколько дней назад отряд кораблей завершил переход через Аденский залив. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
https://ria.ru/20240730/flot-1963039020.html
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безопасность, аденский залив, индия, шри-ланка, тихоокеанский флот вмф россии, оман
Безопасность, Аденский залив, Индия, Шри-Ланка, Тихоокеанский флот ВМФ России, Оман
Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в Оман
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" прибыли в оманский порт