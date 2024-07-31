https://ria.ru/20240731/hersones-1963201416.html
В храмах "Нового Херсонеса" начались богослужения
В храмах "Нового Херсонеса" начались богослужения - РИА Новости, 31.07.2024
В храмах "Нового Херсонеса" начались богослужения
Богослужения начинаются в созданном храме-парке под открытым небом в музейно-парковом комплексе "Новый Херсонес", а также в Свято-Владимирском соборе на... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T14:52
2024-07-31T14:52
2024-07-31T14:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Богослужения начинаются в созданном храме-парке под открытым небом в музейно-парковом комплексе "Новый Херсонес", а также в Свято-Владимирском соборе на территории древнего Херсонеса после реставрации, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "С сегодняшнего дня начинаются богослужения на Херсонесе. Для прихожан открываются Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря и храм во имя Святой Троицы — храм-парк под открытым небом в "Новом Херсонесе", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Храм во имя Святой Троицы расположен на территории "Нового Херсонеса". Это первый в Севастополе храм под открытым небом . Первая служба начнётся в 20.30, в храме во имя Святой Троицы пройдёт всенощное бдение в канун празднования памяти преподобного Серафима Саровского. В Свято-Владимирском соборе, в котором завершилась реставрация, первая литургия состоится в четверг в 7.00, сообщил он. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей во вторник. Он начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей территории. Из трех основных музеев открылся музей Крыма и Новороссии, другие музеи будут открыты позднее. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные 2 года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
https://ria.ru/20240731/sevastopol-1963079108.html
https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, херсонес, новороссия, михаил развожаев, серафим саровский (прохор мошнин), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), что посмотреть
Религия, Севастополь, Херсонес, Новороссия, Михаил Развожаев, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), что посмотреть
В храмах "Нового Херсонеса" начались богослужения
Губернатор Севастополя Развожаев: в "Новом Херсонесе" начинаются богослужения
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости.
Богослужения начинаются в созданном храме-парке под открытым небом в музейно-парковом комплексе "Новый Херсонес", а также в Свято-Владимирском соборе на территории древнего Херсонеса после реставрации, сообщил
губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«
"С сегодняшнего дня начинаются богослужения на Херсонесе. Для прихожан открываются Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря и храм во имя Святой Троицы — храм-парк под открытым небом в "Новом Херсонесе", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Храм во имя Святой Троицы расположен на территории "Нового Херсонеса". Это первый в Севастополе храм под открытым небом . Первая служба начнётся в 20.30, в храме во имя Святой Троицы пройдёт всенощное бдение в канун празднования памяти преподобного Серафима Саровского. В Свято-Владимирском соборе, в котором завершилась реставрация, первая литургия состоится в четверг в 7.00, сообщил он.
Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей во вторник. Он начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей территории. Из трех основных музеев открылся музей Крыма и Новороссии
, другие музеи будут открыты позднее. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные 2 года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме.
Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.