https://ria.ru/20240731/hersones-1963201416.html

В храмах "Нового Херсонеса" начались богослужения

В храмах "Нового Херсонеса" начались богослужения - РИА Новости, 31.07.2024

В храмах "Нового Херсонеса" начались богослужения

Богослужения начинаются в созданном храме-парке под открытым небом в музейно-парковом комплексе "Новый Херсонес", а также в Свято-Владимирском соборе на... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T14:52

2024-07-31T14:52

2024-07-31T14:56

религия

севастополь

херсонес

новороссия

михаил развожаев

серафим саровский (прохор мошнин)

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

что посмотреть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Богослужения начинаются в созданном храме-парке под открытым небом в музейно-парковом комплексе "Новый Херсонес", а также в Свято-Владимирском соборе на территории древнего Херсонеса после реставрации, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "С сегодняшнего дня начинаются богослужения на Херсонесе. Для прихожан открываются Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря и храм во имя Святой Троицы — храм-парк под открытым небом в "Новом Херсонесе", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Храм во имя Святой Троицы расположен на территории "Нового Херсонеса". Это первый в Севастополе храм под открытым небом . Первая служба начнётся в 20.30, в храме во имя Святой Троицы пройдёт всенощное бдение в канун празднования памяти преподобного Серафима Саровского. В Свято-Владимирском соборе, в котором завершилась реставрация, первая литургия состоится в четверг в 7.00, сообщил он. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей во вторник. Он начал работу в тестовом режиме, но посетители могут пройти по всей территории. Из трех основных музеев открылся музей Крыма и Новороссии, другие музеи будут открыты позднее. Для входа нужно пройти регистрацию на сайте херсонес.рф на определенное время, посещение комплекса бесплатное. Плата будет взиматься за вход в музеи, при этом для жителей Крыма и Севастополя введены льготы. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные 2 года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока будет работать в тестовом режиме. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.

https://ria.ru/20240731/sevastopol-1963079108.html

https://ria.ru/20240723/razvozhaev-1961466767.html

севастополь

херсонес

новороссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, херсонес, новороссия, михаил развожаев, серафим саровский (прохор мошнин), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), что посмотреть