https://ria.ru/20240730/sarovskiy-1962659438.html

Биография Серафима Саровского

Биография Серафима Саровского - РИА Новости, 30.07.2024

Биография Серафима Саровского

Один из наиболее почитаемых русских святых, преподобный старец и подвижник веры Серафим Саровский (в миру – Прохор Исидорович Машнин) родился 30 июля (19 июля... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:00

2024-07-30T02:00

2024-07-30T02:00

справки

курск

серафим саровский (прохор мошнин)

русская православная церковь

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Один из наиболее почитаемых русских святых, преподобный старец и подвижник веры Серафим Саровский (в миру – Прохор Исидорович Машнин) родился 30 июля (19 июля по старому стилю) 1754 года в городе Курске. Происходил из купеческой семьи, его отец занимался строительными подрядами. Был обучен грамоте по богослужебным книгам приходского храма.Достигнув 16 лет, он избрал путь монашеского подвига. Его мать не препятствовала этому и благословила сына на иноческий путь.В начале своего духовного пути Прохор вместе с шестью друзьями пешком отправился на поклонение в Киево-Печерскую Лавру. Там схимонах старец Досифей благословил его идти в Саровскую пустынь (ныне Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь, город Саров, закрытое административно-территориальное образование Нижегородской области).Вернувшись в Курск, где он пробыл около полутора лет, Прохор навсегда простился с родными.В ноябре 1778 года он пришел в Саровскую обитель, став послушником.Согласно Дивеевской Летописи, в течение восьми лет Прохор проходил многие послушания: был келейником старца Иосифа, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, а также будильщика. Были и более тяжелые труды – сплавка леса и заготовка дров.Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим. Еще через год он был посвящен в сан иеродиакона.В 1793 году преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в храме.После смерти настоятеля монастыря, отца Пахомия, преподобный Серафим ушел в пустынную келью в нескольких километрах от обители, находящуюся в глухом лесу. Самостоятельно добывая себе пропитание, преподобный держал очень строгий пост.В тот период святой подвергся нападению грабителей, после которого остался сгорбленным на всю оставшуюся жизнь и ходил с посохом.В молитвенных подвигах и полном безмолвии Серафим Саровский провел 15 лет, занимаясь также и телесными трудами.Весной 1810 года старец вернулся в Саровский монастырь и провел в своей келье в затворе еще 15 лет.В 1825 году, после явления ему в сонном видении Пресвятой Богородицы, святой начал принимать посетителей. Тысячи паломников приходили в келью Серафима Саровского за советом, помощью и благословением. Многие больные получали от него исцеление.Церковное предание гласит, что Богородица также поручила отцу Серафиму создание новой Дивеевской женской обители (ныне – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Нижегородская область), о которой он особо заботился последние годы своей земной жизни. Она расположилась недалеко от села Дивеево в окрестностях Сарова. Для ее основания из первой Дивеевской общины (Казанской, созданной в 1773-1779 годах) отец Серафим привел восемь сестер. В декабре 1826 года состоялась закладка мельницы, поэтому новая община стала называться Мельничной. В октябре была построена первая келья, в которой разместились все сестры. Затем отец Серафим приобрел для них житницу и благословил строить другие кельи для вновь приходящих сестер. К 1833 году в Мельничной общине было 19 келий, в которых жили 73 сестры. Уже после смерти Серафима Саровского, в 1842 году Казанская и Мельничная общины объединились. В 1862 году единую общину возвели в монастырь. В 1862-1904 годы он приобрел свой неповторимый архитектурный облик, сохранившийся до наших дней. Здесь были построены Троицкий собор (1875), игуменский корпус (1885) с храмом святой равноапостольной Марии Магдалины (1901), трапезный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского (1895), колокольня (1902) и около 30 корпусов для послушаний и жилья сестер. После запустения в годы советской власти Дивеевский монастырь был отреставрирован. Сегодня это крупнейшая обитель Нижегородской епархии, где служат более пятисот сестер. 14 января (2 января по старому стилю) 1833 года, стоя на коленях перед иконой Божией Матери, святой старец скончался в своей келье. Он был погребен у алтаря Успенского собора Саровской пустыни.В июле 1903 года в Сарове при участии более ста тысяч паломников, а также императора Николая II и царской семьи состоялась торжественное церковное прославление в лике святых и обретение честных мощей Серафима Саровского. Они были выставлены для всеобщего почитания. В 1920 году по решению IX Темниковского уездного съезда Советов и согласия губернских властей мощи преподобного Серафима были вскрыты.До 1927 года они продолжали храниться в Успенском соборе Саровского монастыря. В том же году обитель была закрыта и почти полностью paзорена. Мощи Серафима перевезли в Москву. После этого след их затерялся на долгие десятилетия.В 1991 году они были неожиданно обнаружены в запасниках Государственного музея истории религии, находившегося в стенах Казанского собора Ленинграда (ныне – Санкт-Петербург). 11 января 1991 года состоялась передача мощей Русской православной церкви.Около месяц рака с мощами находилась в Александро-Невской лавре, откуда была доставлена в Москву. В столице она находилась в Патриаршем Богоявленском соборе, а затем началось торжественное шествие святыни по России – из Москвы, через Владимир и Нижний Новгород в Дивеево.1 августа 1991 года при большом стечении народа святые мощи преподобного Серафима вернулись в основанный им Дивеевский монастырь, где они находятся и сегодня.В 2003 году, в рамках празднования 100-летия канонизации Серафима Саровского в Троицком соборе Дивеевского монастыря была установлена особая рака, в которой постоянно хранятся мощи святого угодника. Она представляет собой шедевр ювелирного искусства – на ее изготовление ушло 120 килограмм чистого серебра, она украшена множеством уральских изумрудов уникальной огранки и другими драгоценными камнями. Серафим Саровский оставил свои духовные наставления. Широкое распространение получила его беседа, записанная современником старца Николаем Мотовиловым, о цели христианской жизни и благодати Святого Духа.Православная церковь почитает святого Серафима Саровского дважды в год. 1 августа (19 июля по старому стилю) празднуется обретение его мощей, а 15 января (2 января по старому стилю) – преставление и второе обретение мощей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, курск, серафим саровский (прохор мошнин), русская православная церковь