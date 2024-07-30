https://ria.ru/20240730/pushkov-1962924997.html

Пушков допустил изменение этнического состава Западной Европы

Пушков допустил изменение этнического состава Западной Европы - РИА Новости, 30.07.2024

Пушков допустил изменение этнического состава Западной Европы

Этнический состав Западной Европы может измениться из-за климата, возможно усиление социальной и этнической напряженности, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:09

2024-07-30T14:09

2024-07-30T14:09

в мире

западная европа

сша

западная африка

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Этнический состав Западной Европы может измениться из-за климата, возможно усиление социальной и этнической напряженности, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. Отмечается, что, по прогнозам университета Пердью (США), уже через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и средний восток США станут непригодными для жизни из-за чудовищной жары. "В случае верности этого прогноза - это означает окончательное изменение этнической композиции Западной Европы под напором масс "климатических мигрантов" и усиление социальной и этнической напряженности прежде всего в Западной Европе, Британии и Ирландии", - говорится в сообщении Пушкова. Он добавил, что в результате изменения климата может быть рост концентрации населения США на западном и восточном побережьях страны, особенно в крупных городах - со всеми негативными социальными последствиями: передвижение огромных масс населения стран Азии на север; сокращение площадей возделываемой земли, разорение фермеров, сокращение производства продуктов питания; усиление соперничества за доступ к воде и плодородным землям, что чревато крупными внутренними беспорядками и, возможно, международными конфликтами.

https://ria.ru/20240628/goroda-1956197843.html

западная европа

сша

западная африка

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в мире, западная европа, сша, западная африка, алексей пушков, совет федерации рф