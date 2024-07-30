Пушков допустил изменение этнического состава Западной Европы
Пушков: этнический состав Западной Европы может измениться из-за климата
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Этнический состав Западной Европы может измениться из-за климата, возможно усиление социальной и этнической напряженности, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
Отмечается, что, по прогнозам университета Пердью (США), уже через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и средний восток США станут непригодными для жизни из-за чудовищной жары.
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"В случае верности этого прогноза - это означает окончательное изменение этнической композиции Западной Европы под напором масс "климатических мигрантов" и усиление социальной и этнической напряженности прежде всего в Западной Европе, Британии и Ирландии", - говорится в сообщении Пушкова.
Он добавил, что в результате изменения климата может быть рост концентрации населения США на западном и восточном побережьях страны, особенно в крупных городах - со всеми негативными социальными последствиями: передвижение огромных масс населения стран Азии на север; сокращение площадей возделываемой земли, разорение фермеров, сокращение производства продуктов питания; усиление соперничества за доступ к воде и плодородным землям, что чревато крупными внутренними беспорядками и, возможно, международными конфликтами.