https://ria.ru/20240730/passazhirka-1962986015.html

Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом

Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024

Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом

Пассажирке поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов в Волгоградской области, врачи спасли ноги от ампутации, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:54

2024-07-30T17:54

2024-07-30T17:54

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пассажирке поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов в Волгоградской области, врачи спасли ноги от ампутации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось, что после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области два человека находятся в реанимации областной больницы – 52-летняя пассажирка и водитель "Камаза", который столкнулся с составом на переезде. "Женщина находится в тяжелом состоянии. В Волгоград ее доставили санавиацией. В результате ЧП у нее множественные травмы, в том числе серьезно пострадали ноги, ей грозила ампутация нижних конечностей. К счастью, врачам удалось спасти ее ноги", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962797781.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом