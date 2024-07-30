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Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
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17:54 30.07.2024
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Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом
Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом
Пассажирке поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов в Волгоградской области, врачи спасли ноги от ампутации, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:54
2024-07-30T17:54
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пассажирке поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов в Волгоградской области, врачи спасли ноги от ампутации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось, что после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области два человека находятся в реанимации областной больницы – 52-летняя пассажирка и водитель "Камаза", который столкнулся с составом на переезде. &quot;Женщина находится в тяжелом состоянии. В Волгоград ее доставили санавиацией. В результате ЧП у нее множественные травмы, в том числе серьезно пострадали ноги, ей грозила ампутация нижних конечностей. К счастью, врачам удалось спасти ее ноги&quot;, - сообщили РИА Новости в экстренных службах.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Врачи спасли ноги женщины, пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом

Врачи спасли от ампутации ноги пострадавшей в ЧП с поездом под Волгоградом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВагоны пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
Вагоны пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
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Вагоны пассажирского поезда "Казань-Адлер", сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пассажирке поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов в Волгоградской области, врачи спасли ноги от ампутации, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что после ЧП с пассажирским поездом в Волгоградской области два человека находятся в реанимации областной больницы – 52-летняя пассажирка и водитель "Камаза", который столкнулся с составом на переезде.
«

"Женщина находится в тяжелом состоянии. В Волгоград ее доставили санавиацией. В результате ЧП у нее множественные травмы, в том числе серьезно пострадали ноги, ей грозила ампутация нижних конечностей. К счастью, врачам удалось спасти ее ноги", - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. На данный момент в больницах Волгограда остается девять взрослых и трое детей, машинист поезда, по данным властей, доставлен в ведомственное лечебное учреждение.
Кабина пассажирского поезда Казань-Адлер, сошедшего с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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