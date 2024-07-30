https://ria.ru/20240730/lenoblast-1962917702.html

Ленобласть вошла в топ-3 регионов России по доходам от лесного хозяйства

Ленобласть вошла в топ-3 регионов России по доходам от лесного хозяйства - РИА Новости, 30.07.2024

Ленобласть вошла в топ-3 регионов России по доходам от лесного хозяйства

Ленинградская область вошла в топ-3 регионов страны по поступлению лесных доходов в федеральный бюджет, перечислив в казну 1,4 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:43

2024-07-30T13:43

2024-07-30T13:43

ленинградская область

ленинградская область

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

нацпроекты

экология в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Ленинградская область вошла в топ-3 регионов страны по поступлению лесных доходов в федеральный бюджет, перечислив в казну 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что в Ленобласти строго выстроена система управления лесами. В регионе порядка 90% леса в аренде - это значит, что бесхозных территорий нет. "С арендаторами мы сажаем леса, сохраняем их от вредителей, черных лесорубов, пожаров, создаем жителям и гостям региона условия для посещения лесов. У нас в лесу есть хозяин, и это дает свои результаты – область ежегодно в лидерах рейтинга Рослесхоза по управлению лесами, по ликвидации лесных свалок и созданию экотроп", - сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко. По итогам 2023 года Ленинградская область заняла четвертое место в рейтинге Рослесхоза по управлению лесами: лесовосстановление в регионе выполнено на площади 16453,7 гектара - 101,3% от плана; на землях лесного фонда зафиксировано 162 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания – всего 0,64 гектара – один из минимальных показателей в Северо-Западном округе. Ленинградская область реализует мероприятия федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Цели проекта – сохранение национальных лесов для обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей России, борьба с обезлесением, воспроизводство лесного покрова на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, вовлечение населения в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

https://ria.ru/20240408/putin-1938695368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия, нацпроекты, экология в россии