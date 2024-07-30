https://ria.ru/20240730/deklaratsiya-1962886401.html

Декларацию Молодежного саммита БРИКС приняли в Ульяновской области

Декларацию Молодежного саммита БРИКС приняли в Ульяновской области - РИА Новости, 30.07.2024

Декларацию Молодежного саммита БРИКС приняли в Ульяновской области

В Ульяновской области приняли декларацию Х Молодежного саммита БРИКС, итоги проведения саммита представили губернатору Алексею Русских на заседании штаба по... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:22

2024-07-30T12:22

2024-07-30T12:22

ульяновская область

алексей русских

вадим андреев

брикс

ульяновск

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Ульяновской области приняли декларацию Х Молодежного саммита БРИКС, итоги проведения саммита представили губернатору Алексею Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. С 22 по 26 июля в Ульяновске проходил X Молодежный саммит БРИКС. 200 делегатов из Бразилии, Индии, Китая, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР и регионов России приняли участие в мероприятии. На протяжении четырех дней министры и руководители ведомств молодежной политики стран БРИКС готовили декларацию по итогам проведения саммита. Основные пункты документа соответствовали направлениям содержательной программы мероприятия и включили в себя пять направлений: образование, наука и обучение, молодежное предпринимательство, наука технологии и инновации, общественная работа молодежи и волонтерство, здоровье и спорт. "Важность открытого диалога между странами БРИКС неоднократно подчеркивал наш президент Владимир Путин. В ходе мероприятий саммита я встретился с руководителями ведомств молодежной политики стран участников БРИКС. Общение было продуктивным, каждый из них отметил важность укрепления социально-экономических отношений между странами. Хочу поблагодарить организаторов саммита за качественную подготовку и проведение мероприятия. Высокий уровень организации также отмечали и наши гости. В августе состоится Молодежный лагерь стран БРИКС, прошу также качественно готовить и это мероприятие", - подчеркнул глава региона, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, заместитель председателя правительства региона Вадим Андреев заявил, что принятая на саммите декларация включила в себя инициативы, поданные молодежью альянса БРИКС. "Итоговый документ высоко оценили руководители ведомств, курирующих молодежную политику в странах альянса. Кроме того, молодые лидеры сформулировали более 15 новых тематических треков, важных для формирования молодежной политики и передали материалы руководителям ведомств, курирующих молодежную политику", - сказал Андреев. В документ вошли предложения относительно укрепления образовательного сотрудничества внутри БРИКС в рамках существующих институтов, проведение ежегодных встреч молодых предпринимателей для улучшения связей и сотрудничества. Также инициативы по содействию развития цифровой грамотности среди молодежи и вовлечение ее в науку, технологии и инновации, программы для молодых волонтеров стран БРИКС, направленные на предоставление им возможности знакомства с культурами друг друга, повышение физической активности молодежи и пропаганда здорового образа жизни. Предложения из декларации будут отправлены на Саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года. На протяжении проведения Молодежного саммита БРИКС помимо образовательной программы участники знакомились с культурными достояниями региона. Делегации стран оценили высокий уровень гостеприимства, проработку программы, оставили положительные комментарии относительно пребывания в Ульяновске.

https://ria.ru/20240730/promkooperatsiya-1962880071.html

https://ria.ru/20240724/sotrudnichestvo-1961696670.html

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, вадим андреев, брикс, ульяновск