https://ria.ru/20240730/buri-1962822617.html

Врач рассказал, как легче перенести магнитную бурю

Врач рассказал, как легче перенести магнитную бурю - РИА Новости, 30.07.2024

Врач рассказал, как легче перенести магнитную бурю

Во время магнитных бурь необходимо избегать нагрузок, дачникам следует снизить темп работ на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки, сообщил... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:09

2024-07-30T03:09

2024-07-30T06:58

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Во время магнитных бурь необходимо избегать нагрузок, дачникам следует снизить темп работ на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Ранее на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос" сообщалось, что минувшей ночью на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Из-за этого ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума — класса G3. Как отметил специалист, во время магнитных бурь люди могут почувствовать головные боли, тошноту, головокружение, скачки артериального давления, утомляемость, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах. "В такие дни нужно избегать нагрузок, чтобы организм направлял все ресурсы на компенсацию влияния магнитных колебаний. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно учитывать климатические изменения и снизить темп работ на участках. Тем, кто занимается спортом, следует перейти на умеренные тренировки", - рассказал врач. Специалист подчеркнул, что в такие периоды очень важно качественно и достаточно высыпаться, отдыхать днем. Также, если есть возможность, нужно больше бывать на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций. "Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты", - добавил Тяжельников. По словам врача, выраженная метеочувствительность может проявляться из-за состояния здоровья, возраста, адаптационных ресурсов организма, психологического состояния, образа жизни. "К группе риска относятся люди с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, пожилые и дети", - пояснил Тяжельников.

https://ria.ru/20240729/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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общество, земля, андрей тяжельников, россия, здоровье - общество