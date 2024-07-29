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Источник: ГД во вторник рассмотрит проект о правилах выдачи сим-карт
Источник: ГД во вторник рассмотрит проект о правилах выдачи сим-карт - РИА Новости, 29.07.2024
Источник: ГД во вторник рассмотрит проект о правилах выдачи сим-карт
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроекты об ужесточении правил выдачи сим-карт и обезличивании персональных данных, сообщил источник в... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T18:54
2024-07-29T18:54
2024-07-29T19:53
общество
госдума рф
россия
антон горелкин
владимир путин
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроекты об ужесточении правил выдачи сим-карт и обезличивании персональных данных, сообщил источник в нижней палате парламента. "Заседание 30 июля. <...> Об ужесточении правил оформления сим-карт иностранцам и деанонимизации публичных каналов в мессенджерах — второе чтение. <...> Об обезличивании персональных данных — второе чтение", — сказал он.Об изменении правил выдачи сим-карт В середине июня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому абонент мобильной связи будет получать оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование.Документ также вводит особые требования для иностранцев:Кроме того, операторы связи будут обязаны передать данные о договоре для их размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.Как отмечал депутат Антон Горелкин, если законопроект примут, то возможность контроля за сим-картами появится на Госуслугах с 1 августа 2025 года. Иностранцам придется перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, непереоформленные сим-карты планируют отключать от обслуживания.За нарушение требований введут административную ответственность, которая будет установлена отдельным документом.Об обезличивании персональных данныхВ сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил принять закон "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных". Поправки разработали Минцифры и комитет Госдумы по информационной политике. Как пояснял депутат Александр Хинштейн, документ предполагает:Принятие закона необходимо для обеспечения защиты прав и интересов россиян при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.
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общество, госдума рф, россия, антон горелкин, владимир путин, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Госдума РФ, Россия, Антон Горелкин, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Источник: ГД во вторник рассмотрит проект о правилах выдачи сим-карт
ГД 30 июля рассмотрит проект об ужесточении правил выдачи сим-карт иностранцам
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроекты об ужесточении правил выдачи сим-карт и обезличивании персональных данных, сообщил источник в нижней палате парламента.
"Заседание 30 июля. <...> Об ужесточении правил оформления сим-карт иностранцам и деанонимизации публичных каналов в мессенджерах — второе чтение. <...> Об обезличивании персональных данных — второе чтение", — сказал он.
Об изменении правил выдачи сим-карт
В середине июня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому абонент мобильной связи будет получать оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование.
Документ также вводит особые требования для иностранцев:
- они смогут приобретать сим-карты только при личном посещении официальных салонов связи или точек продаж;
- в договоре обязательно будут указываться IMEI-код устройства (телефона, планшета, ноутбука) и сведения о трудовых отношениях с юрлицами и ИП, если применяется так называемая сим-карта;
- иностранный гражданин сможет зарегистрировать на себя не более десяти номеров.
Кроме того, операторы связи будут обязаны передать данные о договоре для их размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.
Как отмечал депутат Антон Горелкин
, если законопроект примут, то возможность контроля за сим-картами появится на Госуслугах с 1 августа 2025 года. Иностранцам придется перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, непереоформленные сим-карты планируют отключать от обслуживания.
За нарушение требований введут административную ответственность, которая будет установлена отдельным документом.
Об обезличивании персональных данных
В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил принять закон "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных". Поправки разработали Минцифры и комитет Госдумы по информационной политике.
Как пояснял депутат Александр Хинштейн
, документ предполагает:
- установить порядок обезличивания персональных данных, а также механизм получения согласия на их обработку;
- уточнить полномочия РКН по утверждению требований и методов обезличивания такой информации;
- наделить граждан возможностью давать согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких целей и организаций.
Принятие закона необходимо для обеспечения защиты прав и интересов россиян при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.