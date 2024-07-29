https://ria.ru/20240729/proekt-1962780287.html

Источник: ГД во вторник рассмотрит проект о правилах выдачи сим-карт

Источник: ГД во вторник рассмотрит проект о правилах выдачи сим-карт - РИА Новости, 29.07.2024

Источник: ГД во вторник рассмотрит проект о правилах выдачи сим-карт

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроекты об ужесточении правил выдачи сим-карт и обезличивании персональных данных, сообщил источник в... РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T18:54

2024-07-29T18:54

2024-07-29T19:53

общество

госдума рф

россия

антон горелкин

владимир путин

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроекты об ужесточении правил выдачи сим-карт и обезличивании персональных данных, сообщил источник в нижней палате парламента. "Заседание 30 июля. <...> Об ужесточении правил оформления сим-карт иностранцам и деанонимизации публичных каналов в мессенджерах — второе чтение. <...> Об обезличивании персональных данных — второе чтение", — сказал он.Об изменении правил выдачи сим-карт В середине июня в Госдуму внесли законопроект, согласно которому абонент мобильной связи будет получать оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование.Документ также вводит особые требования для иностранцев:Кроме того, операторы связи будут обязаны передать данные о договоре для их размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.Как отмечал депутат Антон Горелкин, если законопроект примут, то возможность контроля за сим-картами появится на Госуслугах с 1 августа 2025 года. Иностранцам придется перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, непереоформленные сим-карты планируют отключать от обслуживания.За нарушение требований введут административную ответственность, которая будет установлена отдельным документом.Об обезличивании персональных данныхВ сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил принять закон "О внесении изменений в ФЗ "О персональных данных". Поправки разработали Минцифры и комитет Госдумы по информационной политике. Как пояснял депутат Александр Хинштейн, документ предполагает:Принятие закона необходимо для обеспечения защиты прав и интересов россиян при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.

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https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

https://ria.ru/20231228/dannye-1918673670.html

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общество, госдума рф, россия, антон горелкин, владимир путин, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)