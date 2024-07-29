https://ria.ru/20240729/hersones-1962651692.html

"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов

"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов - РИА Новости, 29.07.2024

"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов

Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" начал тестировать систему бронирования билетов, сообщили в Telegram-канале музея. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:26

2024-07-29T12:26

2024-07-29T14:04

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" начал тестировать систему бронирования билетов, сообщили в Telegram-канале музея. "В данный момент тестируется система бронирования билетов на сайте kassa24.ru. В связи с изменением конфигурации серверных мощностей могут наблюдаться сложности с доставкой билетов на почту", — говорится в публикации. Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей христианства, археологический музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров.Накануне, в День Крещения Руси, комплекс освятили. Он откроется для посетителей 30 июля.

https://ria.ru/20240729/sevastopol-1962252421.html

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новороссия, россия, религия, севастополь