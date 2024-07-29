https://ria.ru/20240729/hersones-1962651692.html
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов - РИА Новости, 29.07.2024
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" начал тестировать систему бронирования билетов, сообщили в Telegram-канале музея. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:26
2024-07-29T12:26
2024-07-29T14:04
религия
новороссия
россия
религия
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962257172_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_49a2e0cae27f36d92feb15ca8765ccc9.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" начал тестировать систему бронирования билетов, сообщили в Telegram-канале музея. "В данный момент тестируется система бронирования билетов на сайте kassa24.ru. В связи с изменением конфигурации серверных мощностей могут наблюдаться сложности с доставкой билетов на почту", — говорится в публикации. Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей христианства, археологический музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров.Накануне, в День Крещения Руси, комплекс освятили. Он откроется для посетителей 30 июля.
https://ria.ru/20240729/sevastopol-1962252421.html
новороссия
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962257172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d34f6d8e904c13061cd4236f5b1f65ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссия, россия, религия, севастополь
Религия, Новороссия, Россия, Религия, Севастополь
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов
"Новый Херсонес" тестирует бронирование билетов, возможна задержка их доставки