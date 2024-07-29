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"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов - РИА Новости, 29.07.2024
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12:26 29.07.2024 (обновлено: 14:04 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/hersones-1962651692.html
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов - РИА Новости, 29.07.2024
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" начал тестировать систему бронирования билетов, сообщили в Telegram-канале музея. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T12:26
2024-07-29T14:04
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" начал тестировать систему бронирования билетов, сообщили в Telegram-канале музея. "В данный момент тестируется система бронирования билетов на сайте kassa24.ru. В связи с изменением конфигурации серверных мощностей могут наблюдаться сложности с доставкой билетов на почту", — говорится в публикации. Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей христианства, археологический музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров.Накануне, в День Крещения Руси, комплекс освятили. Он откроется для посетителей 30 июля.
https://ria.ru/20240729/sevastopol-1962252421.html
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новороссия, россия, религия, севастополь
Религия, Новороссия, Россия, Религия, Севастополь
"Новый Херсонес" начал тестировать онлайн-бронирование билетов

"Новый Херсонес" тестирует бронирование билетов, возможна задержка их доставки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" начал тестировать систему бронирования билетов, сообщили в Telegram-канале музея.
"В данный момент тестируется система бронирования билетов на сайте kassa24.ru. В связи с изменением конфигурации серверных мощностей могут наблюдаться сложности с доставкой билетов на почту", — говорится в публикации.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей христианства, археологический музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий — 140 тысяч квадратных метров.
Накануне, в День Крещения Руси, комплекс освятили. Он откроется для посетителей 30 июля.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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