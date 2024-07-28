https://ria.ru/20240728/vmf-1962449059.html

День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи

День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи - РИА Новости, 28.07.2024

День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи

Специальная военная операция (СВО) поставила новые актуальные задачи перед ВМФ России, который в воскресенье отмечает 328-ю годовщину со момента создания. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T01:21

2024-07-28T01:21

2024-07-28T01:21

безопасность

санкт-петербург

сергей шойгу

николай евменов

адмиралтейские верфи

вмф рф

день военно-морского флота

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962137327_0:140:2487:1539_1920x0_80_0_0_887f5532f5abc32cd95a399e4393724f.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Специальная военная операция (СВО) поставила новые актуальные задачи перед ВМФ России, который в воскресенье отмечает 328-ю годовщину со момента создания. По традиции в последнее воскресенье июля одним из центральных событий в жизни страны становится военно-морской парад, который проходит в главных военно-морских базах России, таких как Санкт-Петербург, Балтийск, Севастополь, Владивосток и Мурманск (Североморск). В парадах участвуют боевые корабли, подводные лодки, авиация и морская пехота. Среди новых задач, одной из приоритетных является борьба с безэкипажными катерами (БЭК) или морскими дронами. Как заявил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов, изучение вопросов борьбы против морских дронов на Черноморском флоте (ЧФ) привело к выводу о том, что нужно менять внутреннюю конструкцию корабля: проходы, коридоры, размещение экипажа. Кроме того, он сообщил, что малые ракетные корабли (МРК), которые поставляет на флот корпорация, получат дополнительную защиту машинного отделения от морских дронов. МРК также будут и дальше вооружать и комплексами ПВО "Панцирь", и артсистемами АК-630. В разработке находятся морские версии комплексов ПВО типа "Тор" и "Бук". Новые морские дроны для ВМФВ июне этого года было представлено три российских безэкипажных катера - "Визир", "Оркан", "БЭК-1000", а также автономный необитаемый аппарат "ММТ-300". Военно-промышленный холдинг KMZ сообщал о планах завершить до конца июля испытания и представить заказчику тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе "Визира". Его также планируется сделать ракетным. Как заявил РИА Новости глава КМЗ Михаил Даниленко, "это будет дрон многоразового использования. Такая задача поставлена перед холдингом заказчиком для доставки груза в нужный район, для разведки, проведения дежурства и в варианте огневой поддержки". Создан также и многофункциональный безэкипажный катер "Водомерка", предназначенный для разведки и защиты кораблей ВМФ от морских дронов противника, причем этот катер – самый большой среди беспилотных катеров, его длина составляет 10 метров. В качестве самостоятельного комплекса борьбы с морскими дронами может использоваться боевой модуль для боевых машин пехоты "Бережок", сообщали "Высокоточные комплексы". Сейчас "Бережок" устанавливается на БМП-2 в рамках модернизации этих машин до уровня БМП-2М. Говоря о способах противодействия морским беспилотникам, вице-адмирал в отставке, бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ Владимир Пепеляев заявил, что корабельная артиллерия на борту до сих пор актуальна, ракетное вооружение эти вопросы не решит. Заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов считает, что для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений. Научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин выразил мнение, что ВМФ России нужны авианосцы с новой архитектурой: без ударного оружия, но с беспилотниками и средствами борьбы с ними. По его мнению, основной летательный парк таких авианосцев должны представлять БПЛА, защита от них же определяется совокупностью того, о чем уже говорили: покрытие, наряды соответствующих сил обороны. Он также заявил, что БЭКи противника нужно не уничтожать, а ослеплять. Бывший главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказывал в январе, что морская авиация ВМФ планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник". Он добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов. Совершенствование флота Совершенствование Военно-морского флота остается одной из приоритетных задач. По словам бывшего министра обороны Сергея Шойгу, оно позволяет защищать интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы. К началу 2024 года ВМФ получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей, сообщал Шойгу. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев в июне сообщил, что ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок. "Цирконы" и другие средства поражения ВМФ в 2023 году получил свыше 7,7 тысяч единиц средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран". Путин в начале года заявил, что "Цирконы" уже применяются в бою. В том числе - в рамках комбинированных ударов по объектам Украины для проверки возможностей системы по преодолению эшелонированной системы ПВО, включающей западные зенитные ракетные комплексы, сообщал РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. В то же время производитель этих гиперзвуковых ракет - НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") - предупреждал, что принятие на вооружение - "небыстрая процедура". В частности, она "предусматривает определённую эксплуатацию" изделия. "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Бывший главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов отмечал РИА Новости, что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы. Нынешний главком адмирал Моисеев подчеркнул агентству, что перевооружение на "Цирконы" уже идет, а испытания атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", вооруженного "Цирконами", начинаются в августе и должны завершиться в следующем году. Он отметил, что корабль прошёл глобальную модернизацию. Крейсер "Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144.2 (шифр "Орлан", по кодификации НАТО - Kirov Class) и является самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ РФ с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Оснащен ядерной энергетической установкой. Предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Сообщалось также о планах существенного увеличения дальности полёта сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс" – ее производитель НПО машиностроения ведёт активные работы в этом направлении. Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подлодок, а также используются в БРК "Бастион", имеющихся в составе всех флотов ВМФ России. Массовое обновление надводных сил Путин в конце 2023 года сообщал, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности. Кроме того, по словам президента, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути. Промышленность за 2023 год поставила ВМФ 33 многоцелевых и рейдовых катера, а также судна обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации - дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты, сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко. Моисеев отметил, что в этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят на Балтике и Каспийском море, и принять их в состав ВМФ России. В сентябре прошлого года два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном заводе. МРК этого проекта являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон". Шойгу заявлял летом 2023 года, что в состав ВМФ в этом году планируется принять три корабля проекта 22800 "Каракурт". "Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Кроме того, в состав ПВО корабля входят ПЗРК "Игла" и "Панцирь-М". Развитие получило строительство противоминных кораблей проекта 12700 "Александрит": на новейшем тральщике "Лев Чернавин" в декабре был поднят флаг, еще два - "Семен Агафонов" и "Виктор Корнер" – заложили в Петербурге. В конце года ВМФ планируется передать тральщик "Афанасий Иванников". Сейчас в боевом строю ВМФ России находятся уже восемь кораблей данного проекта. В Минобороны рассказывали, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге строится 5 тральщиков проекта 12700. А с 2025 года Средне-Невский судостроительный завод планирует передавать ВМФ по два таких корабля ежегодно. Корабли проекта 12700 "Александрит" разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Эти противоминные корабли относятся к новому поколению морских тральщиков и предназначены для борьбы с морскими минами с помощью различных видов тралов, а также телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов. Особенностью корабля является цельный немагнитный полимерный корпус, произведённый по уникальной отечественной технологии. Кроме того, в прошлом году состав ВМФ пополнили семь боевых кораблей - фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый". В середине июня был спущен на воду корвет проекта 20385 "Проворный", строящийся для Тихоокеанского флота. Его планируется принять в состав ВМФ в 2026 году. В середине июля завершил заводские ходовые испытания головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, предназначенный для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике. Его планируется передать ВМФ до конца года. Тогда же завершились госиспытания новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" (проект 21180М), построенного для Тихоокеанского флота. В ближайшее время в Петропавловске-Камчатском должна состояться церемония подъёма Военно-морского флага и приём ледокола "Евпатий Коловрат" в состав ВМФ. Подводные силы По словам Евменова, строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли. В конце прошлого года глава государства рассказывал, что в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строятся шесть дизель-электрических подводных лодок. В прошлом году ВМФ получил от промышленности две атомные подводные лодки - стратегическую "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") и многоцелевую "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М"). Стратегическая АПЛ "Александр III" стала седьмым кораблем в серии проекта, а многоцелевая "Красноярск" стала четвертой в серии кораблей проекта. Таким образом, в боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся четыре субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М), "Новосибирск" (шифр 885М) и "Красноярск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". Идет их перевооружение гиперзвуковыми "Цирконами". Еще четыре АПЛ этого проекта - "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" - строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш". В ноябре прошлого года пятая по счету многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень" "Архангельск" (шифр 885М) спущена на воду в среду на заводе "Севмаш" в Северодвинске. Построенная для Северного флота атомная подлодка "Князь Пожарский" является четвертой субмариной модернизированного проекта 955А ("Борей-А"). Сегодня на разных стадиях строительства находятся также пятый и шестой серийные "Борей-А" - "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин". По словам Моисеева, АПЛ "Князь Пожарский" ВМФ рассчитывает получить в этом году. "Архангельск" в этом году должен выйти на ходовые заводские испытания, а его передача ВМФ запланирована также на конец года. В ноябре 2023 года в состав ВМФ вошла дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" проекта 636 "Варшавянка". Это пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота. Адмиралтейские верфи продолжают строительство шестой подлодки этого проекта - "Якутск". "Можайск" и "Якутск" были заложены парно в августе 2021 года. В настоящее время в составе ВМФ России находится 11 подводных лодок проекта 636, в том числе на Черноморском и Тихоокеанском флотах. Рассматривается вопрос строительства серии для Балтийского и Северного флотов. Моисеев при этом подчеркнул РИА Новости, что строительство модернизированных подлодок проекта 636.3 "Варшавняка" будет продолжено наравне с новыми неатомными субмаринами проекта 677 "Лада". В этом году первой подводные силы ВМФ пополнила дизель-электрическая подлодка проекта 677 "Кронштадт", построенная на "Адмиралтейских верфях". Ее строили по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля - "Санкт-Петербурга". Корабль будет вооружен крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) в этом году также планируют передать Балтфлоту вторую дизельную подлодку проекта 677М ("Лада") - "Великие Луки". Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. Подводная перспектива Параллельно поступлению новых субмарин российские конструкторы не прекращают разработки перспективных образцов. Так, Центральное конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" работает над проектом АПЛ будущего "Арктур", которая будет совмещать стратегическую и многоцелевую функции: поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко заявил, что ВМФ России получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду страны. Моисеев в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил, что опытно-конструкторские работы по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались, сама лодка может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов. Он отметил, что речь идёт о создании как новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, так и многоцелевых подлодок. Сегодня на вооружение ВМФ поступают АПЛ 4-го поколения "Борей" и "Ясень".

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

https://ria.ru/20240723/kuban-1961578208.html

https://ria.ru/20240726/vmf-1962063730.html

https://ria.ru/20240724/vmf-1961714106.html

https://ria.ru/20240728/kuba-1962446220.html

https://ria.ru/20240717/peterburg-1960246910.html

https://ria.ru/20240717/versija-1960150761.html

https://ria.ru/20240701/korabli-1956569757.html

https://ria.ru/20240619/podlodki-1953852400.html

https://ria.ru/20240717/tor-m2km-1960152641.html

https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475238.html

https://ria.ru/20240701/sudostroenie-1956559236.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, санкт-петербург, сергей шойгу, николай евменов, адмиралтейские верфи, вмф рф, день военно-морского флота