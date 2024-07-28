https://ria.ru/20240728/rus-1961972840.html

"Греки, немцы или скандинавы". Кто на самом деле крестил Русь

"Греки, немцы или скандинавы". Кто на самом деле крестил Русь - РИА Новости, 28.07.2024

"Греки, немцы или скандинавы". Кто на самом деле крестил Русь

Верующие отмечают День Крещения Руси. Считается, что ключевое событие произошло в 988-м. Однако в последние годы историки находят все больше подтверждений тому, РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Верующие отмечают День Крещения Руси. Считается, что ключевое событие произошло в 988-м. Однако в последние годы историки находят все больше подтверждений тому, что "русы" приняли веру гораздо раньше.Нестандартный способ"Володимер посла по всему граду, глаголя: "Аще не обрящеться кто заутра на реце, <…>, противен мне да будет". Се слышавше людье, с радостью идяху, радующеся и глаголюще: Аще бы се не добро было, не бы сего князь и бояре приняли", — свидетельствует автор Повести временных лет в год 6496-й от сотворения мира (988-й от Рождества Христова).Но это не единственный документ, в котором отражено судьбоносное событие — Крещение Руси. Есть, например, другой — послание Константинопольского патриарха Фотия своей пастве."Поработив соседние народы, — сказано в нем, — и через то чрезмерно возгордившись, русы подняли руку на ромейскую империю. Но теперь и они переменили эллинскую и безбожную веру <…> на чистое христианское учение. <…> И в них возгорелась такая жажда веры и ревность, что они приняли пастыря и с великим тщанием исполняют христианские обряды".Правда, есть одно но: послание написано в 867-м. А само Крещение, как предполагают историки, произошло еще раньше. Специалисты связывают это с походом Аскольда и Дира, дружинников Рюрика, на Царьград. На обратном пути они захватили с собой византийского епископа. И тот обратил в христианскую веру множество людей. Благодаря чуду — грек бросил в огонь Евангелие."По происшествии достаточного времени, — повествует хроника, — обретен был священный свиток не пострадавшим и не поврежденным и не получившим от огня никакого ущерба. <…> Увидев это <…>, варвары без колебаний начали креститься".Более того, при Аскольде и Дире, согласно преданию, в Киеве построили первую церковь. Выходит, за сто лет до официального Крещения Русь уже была христианской. И крестил ее не Владимир, а патриарх Фотий.Желаемое и действительностьСпоры об этом не утихают. Трудностей добавляет и то, что византийские источники часто противоречат друг другу. Например, в рассказе о "Фотиевом крещении" нарочито подчеркивается массовый характер "обращения русов". Но спустя всего двадцать лет другой хронист именует киевлян "темными язычниками".Тому есть несколько объяснений. Так, известный отечественный историк Игорь Фроянов отмечал, что греки "выдавали желаемое за действительное". "За преувеличенными слухами о "крещении Руси" и организации русской епархии, — писал он, — скрывались первые попытки византийских миссионеров проповеди христианства среди восточных славян". Однако проповедничество не принесло желаемого результата — "Русь еще некоторое время оставалась в лоне язычества".С другой стороны, к середине X столетия многие представители древнерусской знати исповедовали христианство. Об этом свидетельствует отрывок из все той же "Повести временных лет" — о заключенном в 944-м мире между князем Игорем и византийцами."Мы же договор этот написали на двух хартиях, — говорится в летописи, — и одна хартия хранится у нас, царей, — на ней есть крест и имена наши написаны, а на другой — имена послов и купцов ваших. <…> Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись <…> в предлежании честного креста и хартии этой соблюдать все, что в ней написано, и не нарушать из нее ничего".Более того, через десять лет после гибели Игоря его жена — княгиня Ольга — также приняла крещение. Мало кто знает, что в ее планы входило обратить в новую веру всю Русь. С этой целью она отправила посольство с просьбой прислать епископа. Но не в Константинополь.Долго ехалВ X веке еще не существовало православных и католиков. Однако напряжение между западными и восточными общинами постепенно возрастало. А папа римский и Константинопольский патриарх вели борьбу за влияние над самыми крупными в то время племенными образованиями в Европе.В этих условиях Ольга хотела не просто крестить подданных, но и заручиться поддержкой сильных мира сего — Рима и Византии. Княгиня обратилась к Западу."Послы Елены (имя княгини Ольги в крещении. — Прим. ред.), королевы русов, крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском Романе, явившись к королю (Оттону I. — Прим. ред.), притворно, как выяснилось впоследствии (то есть обманом добились аудиенци. — Прим. ред.), просили назначить их народу епископа и священников", — свидетельствует немецкая "Хроника Регинона Прюмского".Послали некоего монаха Либуция из аббатства в Майнце. Тот по каким-то причинам не добрался до Руси. И вместо него епископом назначили другого немца — Адальберта, который в 961-м прибыл в Киев. К тому моменту там уже правил сын Ольги Святослав, на дух не переносивший христиан."Проповедник был вынужден бежать из Киева после того, как убили его спутников", — писал французский историк Жорж Фессель. Миссия провалилась.Поставил точкуСпустя почти полтора десятилетия в столицу Руси прибыл исландский монах Торвальд Кодранссон. Здесь он познакомился с соотечественником — Олафом Трюггвасоном, будущим королем Норвегии, служившим в дружине князя Владимира Святославовича.По мнению ряда исследователей, Торвальд обратил дружинника в христианство "по греческому обряду". А тот оказал влияние на правителя русов. Косвенно это подтверждает "Повесть временных лет" — в летописи упоминается некий варяг, которому "приснились рай и ад". Возможно, что позднее Олаф даже был в составе посольства в Царьград во время знаменитого "выбора веры".Так это или нет, но к концу 980-х в Киеве и других городах уже существовали христианские общины. А монах Торвальд, как установили историки, стал первым епископом Полоцка.Одно белое пятно все же остается. Византийские летописи всегда очень точны в датировках и единогласно говорят о 988-м как о годе, когда Русь приняла христианство. Современные специалисты поясняют: Владимирово крещение было политическим актом. Речь шла об обращении в христианство княжеской аристократии, бояр, дружины и городов.В итоге процесс затянулся на годы, а может, и десятилетия. Население, особенно сельское, не спешило расставаться со старой языческой картиной мира. Но факт остается фактом: к 988-му новую веру хорошо знали на Руси. Окончательную же точку в этом вопросе поставил именно князь Владимир. Его решающий вклад в процесс христианизации историки не подвергают сомнению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, европа, рим, крещение руси, рюрик, аналитика - религия и мировоззрение