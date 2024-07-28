https://ria.ru/20240728/putin-1962537013.html

Путин поблагодарил китайских музыкантов за участие в параде в честь дня ВМФ

Путин поблагодарил китайских музыкантов за участие в параде в честь дня ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024

Путин поблагодарил китайских музыкантов за участие в параде в честь дня ВМФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил музыкантов из Китая за участие в главном военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:07

2024-07-28T17:07

2024-07-28T17:07

китай

санкт-петербург

россия

владимир путин

день военно-морского флота

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962527402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be47c0e8670e4cda1c43d8b764148741.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил музыкантов из Китая за участие в главном военно-морском параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Военно-духовой оркестр из Китая принял участие в параде в Санкт-Петербурге вместе с российскими музыкантами. "Особая благодарность вашим музыкантам", - отметил Путин во время встречи с иностранными гостями военно-морского парад в честь дня ВМФ, обращаясь к представителям из КНР. Среди участников встречи с главой российского государства были командующий военно-морскими силами КНР Ху Чжунмин, командир отряда кораблей военно-морских сил КНР Лю Боюань, комиссар отряда кораблей военно-морских сил Инь Хуэ, старший на борту корабля "Хунг Ху" Лю Юньсинь и командир корабля Ван Сюэин, командир корабля "Цзао Цзо" военно-морских сил КНР Цзян Цзеньпин. Кроме того, во встрече приняли участие представители ряда дружественных стран, в том числе Индии, Алжира, Бразилии, ЮАР, ОАЭ и других.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

китай

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, санкт-петербург, россия, владимир путин, день военно-морского флота, безопасность