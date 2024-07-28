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Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 28.07.2024
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15:32 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/vmf-1962516651.html
Празднование Дня ВМФ в регионах России
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 28.07.2024
Празднование Дня ВМФ в регионах России
В России отметили 328-ю годовщину основания Военно-морского флота. Главный парад и празднование Дня ВМФ — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:32
2024-07-28T15:32
фото
россия
день военно-морского флота
санкт-петербург
севастополь
владивосток
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В России отметили 328-ю годовщину основания Военно-морского флота. Главный парад и празднование Дня ВМФ — в фотоленте Ria.ru.
россия
санкт-петербург
севастополь
владивосток
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фото, россия, день военно-морского флота, фото, санкт-петербург, севастополь, владивосток
Фото, Россия, День Военно-Морского Флота, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток

Празднование Дня ВМФ в регионах России

Читать ria.ru в
В России отметили 328-ю годовщину основания Военно-морского флота. Главный парад и празднование Дня ВМФ — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота в России – один из самых значимых и торжественных праздников.

Малый ракетный корабль Советск проекта 22800 Каракурт, малый ракетный корабль 3-го ранга Град проекта 21631 Буян-М на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

День Военно-морского флота в России – один из самых значимых и торжественных праздников.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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1 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Его отмечают в последнее воскресенье июля.

Военно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Его отмечают в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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2 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

Военно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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3 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Российский флот всегда играл ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны.

Празднование Дня Военно-морского флота РФ во Владивостоке

Российский флот всегда играл ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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4 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Впервые идея создания праздника, посвященного флоту, была предложена Петром Великим.

Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов проекта 1914.1 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Впервые идея создания праздника, посвященного флоту, была предложена Петром Великим.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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5 из 15
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных сил в мире.

Экипаж малого противолодочного корабля МПК-229 Калмыкия принимает участие в параде, посвященном празднованию Дня Военно-морского флота РФ

ВМФ прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных сил в мире.

© РИА Новости / Виталий Невар
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6 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Традиции празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране.

Корвет Бойкий проекта 20380 на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Традиции празднования включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Одним из центральных событий является парад, который проходит в главных военно-морских базах России, таких как Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток и другие.

Ракетный катер Р-20 проекта 12411 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Одним из центральных событий является парад, который проходит в главных военно-морских базах России, таких как Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток и другие.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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8 из 15
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

В параде участвуют боевые корабли, подводные лодки, авиация и морская пехота.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В параде участвуют боевые корабли, подводные лодки, авиация и морская пехота.

© РИА Новости / POOL
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9 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

Программа Дня ВМФ включает различные культурные и спортивные мероприятия.

Празднование Дня ВМФ во Владивостоке

Программа Дня ВМФ включает различные культурные и спортивные мероприятия.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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10 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В городах проводятся концерты, выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов.

Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

В городах проводятся концерты, выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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11 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

Экипаж подводной лодки ВМФ РФ на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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12 из 15
© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанк

На площадях проходят народные гуляния, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

Ракетный катер Р-11 проекта 12411 на военно-морском параде во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ

На площадях проходят народные гуляния, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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13 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В разных регионах России проходят свои мероприятия, но основные торжества традиционно проводят в городах с базами ВМФ.

Катер специального назначения П-474 проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В разных регионах России проходят свои мероприятия, но основные торжества традиционно проводят в городах с базами ВМФ.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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14 из 15
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является салют.

Зрители на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является салют.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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