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День ВМФ в Петербурге завершился праздничным салютом

День ВМФ в Петербурге завершился праздничным салютом - РИА Новости, 28.07.2024

День ВМФ в Петербурге завершился праздничным салютом

Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге завершилось салютом с пляжа Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба Ленинградского военного... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T22:46

2024-07-28T22:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге завершилось салютом с пляжа Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа."В Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости дали торжественный артиллерийский салют в ознаменование Дня Военно-морского флота. Двенадцать фейерверочных установок, каждая из которых состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 миллиметров, раскрасили небо над Северной столицей", — говорится в заявлении.Уточняется, что курсанты Михайловской краснознаменной ордена Ленина и ордена Жукова военной артиллерийской академии с интервалом в 30 секунд произвели 30 салютных залпов, каждому из которых присвоили особое наименование. Первый и последний залпы традиционно посвятили Дню ВМФ, также артиллеристы чествовали великих флотоводцев и кораблестроителей.День Военно-морского флота ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Для Санкт-Петербурга это один из главных праздников, который неразрывно связан с историей города.В воскресенье в Северной столице в честь Дня ВМФ дважды зажгли факелы на Ростральных колоннах (с 10.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30). Также состоялся Главный военно-морской парад, который завершился прохождением парадного строя кораблей в акватории Невы и торжественным маршем на Сенатской площади расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг "Юнармии".На Дворцовой площади в историческом центре Петербурга прошел общедоступный концерт. Днем здесь выступили военно-духовые оркестры России и зарубежных стран, а в вечернюю программу вошли выступления российских артистов.

https://ria.ru/20240728/putin-1962496009.html

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санкт-петербург, нева (река), россия, день военно-морского флота, безопасность, вмф рф