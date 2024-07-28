https://ria.ru/20240728/lavrov-1962460370.html

Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 28.07.2024

Лавров предупредил о рисках ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии

Возможное размещение американского ядерного оружия в Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности в регионе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T06:50

2024-07-28T06:50

2024-07-28T10:30

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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл — РИА Новости. Возможное размещение американского ядерного оружия в Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности в регионе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.Он напомнил, что американцы уже давно раздали ядерное оружие партнерам по НАТО и называют это "совместными ядерными миссиями", чтобы неядерные государства могли тренировать своих военнослужащих применять такое вооружение."Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше", — сказал министр.По его словам, США "нахраписто" продвигают стратегические вооружения и привносят в милитаризацию Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона элементы ядерного сдерживания. В пример Лавров привел проект AUKUS — военный блок США, Великобритании и Австралии, в рамках которого будут строиться атомные подводные лодки, а также соглашение между США и Южной Кореей о совместном ядерном сдерживании.На этом фоне страны Юго-Восточной Азии видят в России балансирующий и стабилизирующий фактор, добавил глава МИД.В начале июля США и Южная Корея подписали "Руководящие принципы по ядерному сдерживанию и ядерным операциям на Корейском полуострове". Этот документ, в частности, регулирует "неядерную поддержку" Сеулом ядерных операций Вашингтона в чрезвычайных ситуациях. Согласно новым принципам, союзники будут стремиться "увеличить частоту и уровень" развертывания американских стратегических средств на Корейском полуострове. Предусматривается также обмен разведданными, совместное планирование, подготовка и осуществление операций. При этом предполагается, что Южная Корея будет играть более активную роль в этих процессах.Кроме того, СМИ сообщали, что Вашингтон и Токио решили составить первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США защищать Японию в том числе и при помощи ядерного оружия. В Госдепе это подтвердили, подчеркнув, что готовы использовать любые средства, в том числе ядерные, для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии.В Москве отмечали, что Вашингтон, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, стремится направить его ударный потенциал не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. Но единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе остается политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся там, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры, подчеркнули в российском МИД.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

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в мире, сша, сергей лавров, юго-восточная азия, россия, нато, магатэ, малайзия