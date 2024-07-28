Украинский писатель напомнил, что в Днепре крестили один народ
Ян Таксюр: Владимир крестил в Днепре один народ, это дало русским особую миссию
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКрест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования Крещения Руси
Крест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования Крещения Руси. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, в День крещения Руси напомнил, что князь Владимир крестил в Днепре один народ, и это вручило народу особую миссию – быть местом, где можно спастись от мирового зла.
В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. А в столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
"Сколько народов крестил святой Владимир? Один… В Х веке в днепровской купели родился новый народ, и в этом главнейшая суть самого праздника – это фактически праздник рождения русского православного народа. В X веке разрозненные племена через святого Владимира, через его дружину, сказали Господу Христу: ты наш Бог, ты наш Спаситель. Были принесены такие обеты, и только за это исповедание – ни за какие особенные заслуги, которых не было, – только за это исповедание, – Господь воздает: в течение совершенно коротких сроков, 40-60 лет, возникает держава Ярослава, возникает Киевская держава, мощнейшая на то время в Европе", – сказал Таксюр РИА Новости.
Это, добавил он, вручило русским и особую миссию - "стать русским ковчегом, то есть местом, где можно спастись от мирового зла".
Мысль о триединстве русского народа, добавил он, сегодня оспаривается и даже преследуется как на Украине, так и на западе.
"Естественно, все силы в мире, которые не хотят нашего спасения, демонские силы, сатанинские, они всячески всегда искажали православие, хотели его уничтожить и хотят его уничтожить по сегодняшний день. Я как уроженец Украины и проживший там всю свою жизнь, свидетельствую: одна из важнейших, если не самая главная, целей режима Зеленского – уничтожение православной веры, и за этой "миссией" стоит даже не Вашингтон и не ЦРУ, а враг рода человеческого сатана… Уже идет вмешательство в вопросы Церкви, церковного календаря, и фактически народ Украины ведётся к тому, чтобы он не только забыл, что он является частью русского народа, а чтобы он считал русский народ своим врагом. Это суть киевского режима", – сказал писатель.
"Наше единое будущее зависит в первую очередь, с моей точки зрения, только от того, насколько мы глубоко и правильно поймем смысл сегодняшнего праздника крещения. Я не преувеличиваю: если мы осознаем, что произошло с нами в X веке, и, более того, захотим быть верны обетам, которые мы принесли в X веке – тогда Христос все устроит, и мир будет, и благополучие, и здравие души и тела. Будущее России зависит от того, насколько обеты, принесенные в днепровской купели, будут осознаны народом", – заключил он.
"Новый Херсонес" освятят в День Крещения Руси
23 июля, 14:42