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Украинский писатель напомнил, что в Днепре крестили один народ - РИА Новости, 28.07.2024
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Религия
 
00:19 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/kreschenie-1962446027.html
Украинский писатель напомнил, что в Днепре крестили один народ
Украинский писатель напомнил, что в Днепре крестили один народ - РИА Новости, 28.07.2024
Украинский писатель напомнил, что в Днепре крестили один народ
Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, в День крещения Руси напомнил, что князь Владимир... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T00:19
2024-07-28T00:19
религия
украина
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
центральное разведывательное управление (цру)
день крещения руси
общество
религия
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, в День крещения Руси напомнил, что князь Владимир крестил в Днепре один народ, и это вручило народу особую миссию – быть местом, где можно спастись от мирового зла. В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. А в столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади. "Сколько народов крестил святой Владимир? Один… В Х веке в днепровской купели родился новый народ, и в этом главнейшая суть самого праздника – это фактически праздник рождения русского православного народа. В X веке разрозненные племена через святого Владимира, через его дружину, сказали Господу Христу: ты наш Бог, ты наш Спаситель. Были принесены такие обеты, и только за это исповедание – ни за какие особенные заслуги, которых не было, – только за это исповедание, – Господь воздает: в течение совершенно коротких сроков, 40-60 лет, возникает держава Ярослава, возникает Киевская держава, мощнейшая на то время в Европе", – сказал Таксюр РИА Новости. Это, добавил он, вручило русским и особую миссию - "стать русским ковчегом, то есть местом, где можно спастись от мирового зла". Мысль о триединстве русского народа, добавил он, сегодня оспаривается и даже преследуется как на Украине, так и на западе. "Естественно, все силы в мире, которые не хотят нашего спасения, демонские силы, сатанинские, они всячески всегда искажали православие, хотели его уничтожить и хотят его уничтожить по сегодняшний день. Я как уроженец Украины и проживший там всю свою жизнь, свидетельствую: одна из важнейших, если не самая главная, целей режима Зеленского – уничтожение православной веры, и за этой "миссией" стоит даже не Вашингтон и не ЦРУ, а враг рода человеческого сатана… Уже идет вмешательство в вопросы Церкви, церковного календаря, и фактически народ Украины ведётся к тому, чтобы он не только забыл, что он является частью русского народа, а чтобы он считал русский народ своим врагом. Это суть киевского режима", – сказал писатель. "Наше единое будущее зависит в первую очередь, с моей точки зрения, только от того, насколько мы глубоко и правильно поймем смысл сегодняшнего праздника крещения. Я не преувеличиваю: если мы осознаем, что произошло с нами в X веке, и, более того, захотим быть верны обетам, которые мы принесли в X веке – тогда Христос все устроит, и мир будет, и благополучие, и здравие души и тела. Будущее России зависит от того, насколько обеты, принесенные в днепровской купели, будут осознаны народом", – заключил он.
https://ria.ru/20240727/kreschenie-1802555523.html
https://ria.ru/20240725/voronezh-1961985404.html
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украина, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), центральное разведывательное управление (цру), день крещения руси, общество, религия
Религия, Украина, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), День крещения Руси, Общество, Религия
Украинский писатель напомнил, что в Днепре крестили один народ

Ян Таксюр: Владимир крестил в Днепре один народ, это дало русским особую миссию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКрест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования Крещения Руси
Крест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Крест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования Крещения Руси. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Украинский и российский православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный из украинской тюрьмы, в День крещения Руси напомнил, что князь Владимир крестил в Днепре один народ, и это вручило народу особую миссию – быть местом, где можно спастись от мирового зла.
В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. А в столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
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"Сколько народов крестил святой Владимир? Один… В Х веке в днепровской купели родился новый народ, и в этом главнейшая суть самого праздника – это фактически праздник рождения русского православного народа. В X веке разрозненные племена через святого Владимира, через его дружину, сказали Господу Христу: ты наш Бог, ты наш Спаситель. Были принесены такие обеты, и только за это исповедание – ни за какие особенные заслуги, которых не было, – только за это исповедание, – Господь воздает: в течение совершенно коротких сроков, 40-60 лет, возникает держава Ярослава, возникает Киевская держава, мощнейшая на то время в Европе", – сказал Таксюр РИА Новости.
Это, добавил он, вручило русским и особую миссию - "стать русским ковчегом, то есть местом, где можно спастись от мирового зла".
Мысль о триединстве русского народа, добавил он, сегодня оспаривается и даже преследуется как на Украине, так и на западе.
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"Естественно, все силы в мире, которые не хотят нашего спасения, демонские силы, сатанинские, они всячески всегда искажали православие, хотели его уничтожить и хотят его уничтожить по сегодняшний день. Я как уроженец Украины и проживший там всю свою жизнь, свидетельствую: одна из важнейших, если не самая главная, целей режима Зеленского – уничтожение православной веры, и за этой "миссией" стоит даже не Вашингтон и не ЦРУ, а враг рода человеческого сатана… Уже идет вмешательство в вопросы Церкви, церковного календаря, и фактически народ Украины ведётся к тому, чтобы он не только забыл, что он является частью русского народа, а чтобы он считал русский народ своим врагом. Это суть киевского режима", – сказал писатель.
"Наше единое будущее зависит в первую очередь, с моей точки зрения, только от того, насколько мы глубоко и правильно поймем смысл сегодняшнего праздника крещения. Я не преувеличиваю: если мы осознаем, что произошло с нами в X веке, и, более того, захотим быть верны обетам, которые мы принесли в X веке – тогда Христос все устроит, и мир будет, и благополучие, и здравие души и тела. Будущее России зависит от того, насколько обеты, принесенные в днепровской купели, будут осознаны народом", – заключил он.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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РелигияУкраинаРоссияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)День крещения РусиОбществоРелигия
 
 
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