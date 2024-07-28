Рейтинг@Mail.ru
Каунасская наступательная операция - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 28.07.2024 (обновлено: 12:08 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kaunas-1962408438.html
Каунасская наступательная операция
Каунасская наступательная операция - РИА Новости, 28.07.2024
Каунасская наступательная операция
В конце июля 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поручила самому молодому генералу Красной армии Ивану Черняховскому в короткие сроки освободить... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T09:00
2024-07-28T12:08
инфографика
великая отечественная война (1941-1945)
каунас
иван черняховский
вермахт
ссср
литва
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962407886_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a27499fff020cc129866d122f9f5057e.png
В конце июля 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поручила самому молодому генералу Красной армии Ивану Черняховскому в короткие сроки освободить Каунас — литовский город, крупный транспортный узел, оккупированный немцами. Советские войска заняли Каунас 1 августа. В течение месяца, с 28 июля по 28 августа, 3-й Белорусский фронт вел ожесточенные бои с частями вермахта и вышел к границе Восточной Пруссии. Основные вехи операции — в инфографике Ria.ru.
каунас
ссср
литва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962407886_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c300dc5718537bda8e63d5679d708db9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великая отечественная война (1941-1945), каунас, иван черняховский, вермахт, ссср, литва, германия, инфографика
Инфографика, Великая Отечественная война (1941-1945), Каунас, Иван Черняховский, Вермахт, СССР, Литва, Германия
Инфографика

Каунасская наступательная операция

Читать ria.ru в
В конце июля 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поручила самому молодому генералу Красной армии Ивану Черняховскому в короткие сроки освободить Каунас — литовский город, крупный транспортный узел, оккупированный немцами. Советские войска заняли Каунас 1 августа. В течение месяца, с 28 июля по 28 августа, 3-й Белорусский фронт вел ожесточенные бои с частями вермахта и вышел к границе Восточной Пруссии. Основные вехи операции — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаВеликая Отечественная война (1941-1945)КаунасИван ЧерняховскийВермахтСССРЛитваГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала