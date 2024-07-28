https://ria.ru/20240728/kaunas-1962408438.html

Каунасская наступательная операция

Каунасская наступательная операция - РИА Новости, 28.07.2024

Каунасская наступательная операция

В конце июля 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поручила самому молодому генералу Красной армии Ивану Черняховскому в короткие сроки освободить... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:00

2024-07-28T09:00

2024-07-28T12:08

инфографика

великая отечественная война (1941-1945)

каунас

иван черняховский

вермахт

ссср

литва

германия

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В конце июля 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поручила самому молодому генералу Красной армии Ивану Черняховскому в короткие сроки освободить Каунас — литовский город, крупный транспортный узел, оккупированный немцами. Советские войска заняли Каунас 1 августа. В течение месяца, с 28 июля по 28 августа, 3-й Белорусский фронт вел ожесточенные бои с частями вермахта и вышел к границе Восточной Пруссии. Основные вехи операции — в инфографике Ria.ru.

каунас

ссср

литва

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2024

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великая отечественная война (1941-1945), каунас, иван черняховский, вермахт, ссср, литва, германия, инфографика