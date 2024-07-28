https://ria.ru/20240728/izrail-1962531794.html

Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны

Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны - РИА Новости, 28.07.2024

Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования в связи с гибелью детей из-за ракетного удара по Голанским высотам и отметил, что Россия... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T16:15

2024-07-28T16:15

2024-07-28T17:41

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израиль

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голанские высоты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования в связи с гибелью детей из-за ракетного удара по Голанским высотам и отметил, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения, сообщила пресс-служба российской дипмиссии."Вечером 27 июля посол России в Израиле А. Д. Викторов выразил главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху М. Тарифу свои глубокие соболезнования и слова поддержки друзской общине в связи с гибелью и ранением друзских детей и других гражданских лиц. Подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения и неизменно выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек — это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.Правительство Ливана, со своей стороны, осудило нападение на мирных жителей и призвало к прекращению огня на всех фронтах.Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240727/ssha-1962442828.html

https://ria.ru/20240728/izrail-1962476268.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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россия, израиль, в мире, голанские высоты