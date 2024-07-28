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Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны - РИА Новости, 28.07.2024
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16:15 28.07.2024 (обновлено: 17:41 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/izrail-1962531794.html
Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны
Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны - РИА Новости, 28.07.2024
Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования в связи с гибелью детей из-за ракетного удара по Голанским высотам и отметил, что Россия... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:15
2024-07-28T17:41
россия
израиль
в мире
голанские высоты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования в связи с гибелью детей из-за ракетного удара по Голанским высотам и отметил, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.&quot;Вечером 27 июля посол России в Израиле А. Д. Викторов выразил главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху М. Тарифу свои глубокие соболезнования и слова поддержки друзской общине в связи с гибелью и ранением друзских детей и других гражданских лиц. Подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения и неизменно выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке&quot;, — говорится в заявлении.Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек — это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.Правительство Ливана, со своей стороны, осудило нападение на мирных жителей и призвало к прекращению огня на всех фронтах.Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240727/ssha-1962442828.html
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россия, израиль, в мире, голанские высоты
Россия, Израиль, В мире, Голанские высоты
Россия выразила соболезнования из-за гибели детей при атаке на Голаны

Посол Викторов: Россия осуждает любые теракты против мирных жителей

© AP Photo / Leo CorreaСкорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела в деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела в деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Скорбящие рядом с телами погибших в результате обстрела в деревне Мадждаль-Шамс в районе Голанских высот. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов выразил соболезнования в связи с гибелью детей из-за ракетного удара по Голанским высотам и отметил, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
«

"Вечером 27 июля посол России в Израиле А. Д. Викторов выразил главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху М. Тарифу свои глубокие соболезнования и слова поддержки друзской общине в связи с гибелью и ранением друзских детей и других гражданских лиц. Подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические атаки против мирного населения и неизменно выступает в пользу политико-дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.

Службы экстренной помощи и местные жители возле места обстрела в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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27 июля, 23:08
Накануне вечером израильская армия сообщила, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", погибли 12 человек — это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами — особой этноконфессиональной группой арабов. Во время Шестидневной войны 1967-го, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года Тель-Авив захватил две трети этой стратегической территории. В 1981-м еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, но Совбез ООН не признал это решение. В марте 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

В ЦАХАЛ заявили, что ракету "Фалак-1" иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение "Хезболла", действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.
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Вчера, 09:54
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в "Хезболле" сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, "Хезболла" заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.
Правительство Ливана, со своей стороны, осудило нападение на мирных жителей и призвало к прекращению огня на всех фронтах.
Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.

Обострение между Израилем и Ливаном

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
РоссияИзраильВ миреГоланские высоты
 
 
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