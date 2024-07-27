https://ria.ru/20240727/kvest-1962243274.html
"Не справились с заданием". В России узаконят опасный бизнес
"Не справились с заданием". В России узаконят опасный бизнес - РИА Новости, 27.07.2024
"Не справились с заданием". В России узаконят опасный бизнес
В Махачкале в результате пожара в квест-парке погибли две девушки. Экстремальные игры неоднократно приводили к травмам, однако изменения в законодательство... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:00
2024-07-27T08:00
2024-07-27T08:04
махачкала
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Махачкале в результате пожара в квест-парке погибли две девушки. Экстремальные игры неоднократно приводили к травмам, однако изменения в законодательство начинают вносить только сейчас. Почему такие развлечения опасны для жизни и запретят ли их — разбиралось РИА Новости.Смертельная играЧП произошло в ночь на 22 июля в "Доме ужасов" в самом центре города. Во время хоррор-квеста заживо сгорели 19-летняя Асият и 25-летняя Мадина. Муж первой жертвы — 21-летний Саид — попал в реанимацию с серьезными ожогами.Задачей игры было выбраться из помещения, где орудовали "маньяки". Есть видеозапись одного из предыдущих сеансов — девушка в наручниках сидит на стуле и громко кричит, пока аниматор машет перед ее лицом заведенной бензопилой.Погибшие проходили похожий квест. Приковав Мадину к креслу, аниматор, по данным следствия, поджег перчатку, но быстро затушить не смог. "Переборщил с бензином. Я ее (перчатку. — Прим. ред.) стряхиваю, она не гасится. Стряхнул, она слетела с руки. Баклажка упала, начала гореть. Моментально все было", — рассказал во время допроса подозреваемый.Начался пожар, и аниматор, по словам очевидцев, выбежал на улицу. Мадина осталась в кресле со связанными руками. Ей попыталась помочь Асият, которая до последнего боролась с огнем. Выбраться из ловушки не удалось. Сотрудники МЧС обнаружили пострадавших еще живыми, однако в больнице девушки умерли."Обе они были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов (ожоговых хирургов. — Прим. ред.) одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100 процентов поверхности тела — через несколько часов интенсивной терапии", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Аниматорами на квесте работали 17-летний школьник и 18-летний студент Технического пожарно-спасательного колледжа. Суд отправил их в СИЗО."Увидела на руках кровь"Негативные отзывы о работе "Дома ужасов" появлялись еще в 2023-м. "Пускают детей без взрослых, документов нет. На головы надевают мешки, привязывают без предупреждения и трогают детей", — написала Виктория Л. в августе прошлого года.Сейчас место закрыто для посещения. Организатор квеста Гусейн Ибрагимов — ведущий мероприятий в Махачкале. На звонок РИА Новости он не ответил. При этом в СК республики публично не сообщали о его статусе в уголовном деле.Травмы на подобных квестах — давняя проблема. По мнению экспертов, это связано с некомпетентностью "серых" организаторов. "Почти у трети устроителей игр знания очень поверхностные, — говорит критик российской квест-индустрии Григорий Надток. — Снимают подвальные помещения, используют для реквизита настоящие топоры и наручники, не объясняют аниматорам правила поведения. Профессиональные представители бизнеса знают, что такое недопустимо".Инциденты случаются регулярно: посетители выходят с синяками, царапинами, даже серьезными травмами, требующими лечения.Так, в 2019-м жительница Ярославской области Анна В. лишилась глаза. Аниматоры устроили салют на улице, разместив петарды в непосредственной близости от окна здания, где проходила игра.По сюжетной задумке, участники должны были открыть окно ключом и выбраться наружу. Когда наступила очередь Анны, петарда отрикошетила ей в лицо. "Я даже ничего не успела сделать — только подошла к окну, высунулась, и мне сразу прилетело, — вспоминает девушка.— Сначала я не поняла, что произошло, увидела на руках кровь, растерялась. А потом мне стало очень больно"."Стали обращать внимание"Взять квестовый бизнес под контроль пытались неоднократно. В 2017-м даже учреждали негосударственную некоммерческую организацию "Национальная ассоциация участников квестоиндустрии" (НАУК). Однако просуществовала она недолго."Была попытка создать саморегулирующийся орган, но не хватило людей и желания представителей индустрии продвигать это дело", — отмечает Григорий Надток.Первые изменения произошли в марте 2024-го: в силу вступил ГОСТ для проведения детских квестов. "Мы выпустили его как рекомендательный. Тем не менее даже в таком виде он принес плоды. Количество травм сократилось, а родители чаще стали обращать внимание на соблюдение организаторами данного документа", — отмечает в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.Документ, регулирующий игры для взрослых, по ее словам, обсуждали еще в мае. "Сейчас Росстандарт совместно с представителями бизнеса разрабатывает стандарт. Случившееся в Махачкале подтвердило, что правила для квест-румов всех возрастов должны носить обязательный характер. Об этом мы попросили правительство", — говорит Стенякина."Запрещать не нужно"После смертоносного пожара с предложениями о регулировании квест-индустрии выступали неоднократно. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо ввести жесткие правила для всех таких аттракционов. А также призвал запретить игры, где участников связывают, запирают или к ним применяют насилие. Сенатор Айрат Гибатдинов, в свою очередь, разработал проект, устанавливающий требования безопасности к квест-комнатам. Кроме того, он предлагает исключить сцены пыток и конкурсы, представляющие угрозу для жизни."Я считаю, что полностью запрещать квесты не нужно. Они могут дарить яркие эмоции, как и экстремальные аттракционы, для которых есть жесткие правила техники безопасности. В деятельности квестов нам нужно добиться того же", — подчеркивает Екатерина Стенякина.По ее словам, в ГОСТ по проведению игр для взрослых включат требования к образованию аниматоров, запретят использование небезопасного инвентаря и обяжут организаторов обеспечить на квесте присутствие медицинских работников.
https://ria.ru/20240726/arest-1962202280.html
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махачкала, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Махачкала, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Махачкале в результате пожара в квест-парке погибли две девушки. Экстремальные игры неоднократно приводили к травмам, однако изменения в законодательство начинают вносить только сейчас. Почему такие развлечения опасны для жизни и запретят ли их — разбиралось РИА Новости.
ЧП произошло в ночь на 22 июля в "Доме ужасов" в самом центре города. Во время хоррор-квеста заживо сгорели 19-летняя Асият и 25-летняя Мадина. Муж первой жертвы — 21-летний Саид — попал в реанимацию с серьезными ожогами.
Задачей игры было выбраться из помещения, где орудовали "маньяки". Есть видеозапись одного из предыдущих сеансов — девушка в наручниках сидит на стуле и громко кричит, пока аниматор машет перед ее лицом заведенной бензопилой.
Погибшие проходили похожий квест. Приковав Мадину к креслу, аниматор, по данным
следствия, поджег перчатку, но быстро затушить не смог. "Переборщил с бензином. Я ее (перчатку. — Прим. ред.) стряхиваю, она не гасится. Стряхнул, она слетела с руки. Баклажка упала, начала гореть. Моментально все было", — рассказал
во время допроса подозреваемый.
Начался пожар, и аниматор, по словам очевидцев, выбежал на улицу. Мадина осталась в кресле со связанными руками. Ей попыталась помочь Асият, которая до последнего боролась с огнем. Выбраться из ловушки не удалось. Сотрудники МЧС обнаружили пострадавших еще живыми, однако в больнице девушки умерли.
«
"Обе они были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов (ожоговых хирургов. — Прим. ред.) одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100 процентов поверхности тела — через несколько часов интенсивной терапии", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Аниматорами на квесте работали 17-летний школьник и 18-летний студент Технического пожарно-спасательного колледжа. Суд отправил
их в СИЗО.
Негативные отзывы о работе "Дома ужасов" появлялись еще в 2023-м. "Пускают детей без взрослых, документов нет. На головы надевают мешки, привязывают без предупреждения и трогают детей", — написала
Виктория Л. в августе прошлого года.
Сейчас место закрыто для посещения. Организатор квеста Гусейн Ибрагимов — ведущий мероприятий в Махачкале. На звонок РИА Новости он не ответил. При этом в СК республики публично не сообщали о его статусе в уголовном деле.
Травмы на подобных квестах — давняя проблема. По мнению экспертов, это связано с некомпетентностью "серых" организаторов. "Почти у трети устроителей игр знания очень поверхностные, — говорит критик российской квест-индустрии Григорий Надток. — Снимают подвальные помещения, используют для реквизита настоящие топоры и наручники, не объясняют аниматорам правила поведения. Профессиональные представители бизнеса знают, что такое недопустимо".
Инциденты случаются регулярно: посетители выходят с синяками, царапинами, даже серьезными травмами, требующими лечения.
Так, в 2019-м жительница Ярославской области Анна В. лишилась глаза. Аниматоры устроили салют на улице, разместив петарды в непосредственной близости от окна здания, где проходила игра.
По сюжетной задумке, участники должны были открыть окно ключом и выбраться наружу. Когда наступила очередь Анны, петарда отрикошетила ей в лицо. "Я даже ничего не успела сделать — только подошла к окну, высунулась, и мне сразу прилетело, — вспоминает
девушка.— Сначала я не поняла, что произошло, увидела на руках кровь, растерялась. А потом мне стало очень больно".
"Стали обращать внимание"
Взять квестовый бизнес под контроль пытались неоднократно. В 2017-м даже учреждали негосударственную некоммерческую организацию "Национальная ассоциация участников квестоиндустрии" (НАУК). Однако просуществовала она недолго.
"Была попытка создать саморегулирующийся орган, но не хватило людей и желания представителей индустрии продвигать это дело", — отмечает Григорий Надток.
Первые изменения произошли в марте 2024-го: в силу вступил ГОСТ
для проведения детских квестов. "Мы выпустили его как рекомендательный. Тем не менее даже в таком виде он принес плоды. Количество травм сократилось, а родители чаще стали обращать внимание на соблюдение организаторами данного документа", — отмечает в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
Документ, регулирующий игры для взрослых, по ее словам, обсуждали еще в мае.
«
"Сейчас Росстандарт совместно с представителями бизнеса разрабатывает стандарт. Случившееся в Махачкале подтвердило, что правила для квест-румов всех возрастов должны носить обязательный характер. Об этом мы попросили правительство", — говорит Стенякина.
После смертоносного пожара с предложениями о регулировании квест-индустрии выступали неоднократно. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил
, что необходимо ввести жесткие правила для всех таких аттракционов. А также призвал запретить игры, где участников связывают, запирают или к ним применяют насилие.
Сенатор Айрат Гибатдинов, в свою очередь, разработал проект
, устанавливающий требования безопасности к квест-комнатам. Кроме того, он предлагает исключить сцены пыток и конкурсы, представляющие угрозу для жизни.
"Я считаю, что полностью запрещать квесты не нужно. Они могут дарить яркие эмоции, как и экстремальные аттракционы, для которых есть жесткие правила техники безопасности. В деятельности квестов нам нужно добиться того же", — подчеркивает Екатерина Стенякина.
По ее словам, в ГОСТ по проведению игр для взрослых включат требования к образованию аниматоров, запретят использование небезопасного инвентаря и обяжут организаторов обеспечить на квесте присутствие медицинских работников.