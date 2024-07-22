https://ria.ru/20240722/pozhar-1961192550.html

Стали известны подробности гибели двух девушек в квест-парке в Махачкале

Стали известны подробности гибели двух девушек в квест-парке в Махачкале - РИА Новости, 22.07.2024

Стали известны подробности гибели двух девушек в квест-парке в Махачкале

Одна из жертв пожара в квест-парке в Махачкале скончалась от отравления угарным газом, вторая умерла в результате получения ожогов всей поверхности тела,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:51

2024-07-22T12:51

2024-07-22T12:51

происшествия

махачкала

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следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Одна из жертв пожара в квест-парке в Махачкале скончалась от отравления угарным газом, вторая умерла в результате получения ожогов всей поверхности тела, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщало, что около 2.00 произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова. В результате возгорания погибли две посетительницы. "Обе они были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии с повреждениями, несовместимыми с жизнью. Несмотря на усилия реаниматологов и комбустиологов (ожоговых хирургов - ред.) одна девушка с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела – через несколько часов интенсивной терапии", – говорится в сообщении. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По предварительным данным, возгорание произошло в результате воспламенения бензина во время игрового сеанса.

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)