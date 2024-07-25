https://ria.ru/20240725/kvesty-1961857730.html

Сенатор предложил запретить квесты со сценами пыток и угрозами для жизни

Сенатор предложил запретить квесты со сценами пыток и угрозами для жизни - РИА Новости, 25.07.2024

Сенатор предложил запретить квесты со сценами пыток и угрозами для жизни

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал проект, который устанавливает требования безопасности к квест-комнатам, инициативой, в частности, предлагается запретить в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T07:41

2024-07-25T07:41

2024-07-25T07:41

махачкала

россия

айрат гибатдинов

расул гамзатов

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал проект, который устанавливает требования безопасности к квест-комнатам, инициативой, в частности, предлагается запретить в квестах сцены пыток и сцены, представляющие угрозу для жизни, копия законопроекта есть в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предполагается введение в своде законов РФ нового ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению квестов", он содержит в себе 13 статей, в которых регламентируются ограничения, основные требования к организаторам квестов, требования к помещениям, где находятся квест-комнаты, а также права и обязанности участников и организаторов квестов. "Сюжет квеста не может содержать сцен пыток, нанесения или имитации нанесения увечий, а также сцен с угрозой для жизни и здоровья участников. Сюжетный контакт возможен лишь в случае предварительного согласия участника квеста, не должен причинять увечья, физическую боль или способствовать получению таковых и должен быть остановлен по первому требованию участника квеста", - говорится в тексте. Кроме того, инициативой предлагается запретить использование в квестах взрывчатых веществ, открытого или закрытого источника огня, оружия, а также предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Законопроект предполагает наделение Роспотребнадзора полномочиями по установлению дополнительных требований к квест-комнатам. Требования к организаторамВ своем законопроекте Гибатдинов предлагает разрешить организовывать квесты исключительно юрлицам, а также физлицам, которые зарегистрированы в качестве ИП. При этом, согласно тексту инициативы, организаторами квестов не смогут выступать юрлица или ИП, учредителями или участниками которых являются те, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за совершение преступления против половой свободы и неприкосновенности, против государственной власти или за совершение "умышленных преступлений средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления". Аналогичные требования предлагается распространить и на работников квест-комнат. Кроме того, согласно инициативе сенатора, организация и проведение квестов могут осуществляться исключительно работниками организатора, а актерами и операторами квестов не могут являться несовершеннолетние лица. Страховка для участников Организатор квестов обязан обеспечивать личную безопасность участников, иных посетителей, работников во время их нахождения в квест-комнате, говорится в тексте инициативы. Кроме того, Гибатдинов предлагает обязать организаторов страховать жизнь и здоровье участников квестов в порядке, который будет определен кабмином. Требования к оказанию услугВ законопроекте Гибатдинов также говорит об общих требованиях к оказанию услуг в сфере квестов. В частности, сенатор предлагает обязать организаторов размещать полную информацию о мероприятии в интернете: данные об организаторе, перечень квестов и их сюжеты, ограничения по возрасту, допустимое количество участников, стоимость, возможность бронирования и адаптированность для лиц с ограниченными возможностями хдоровья. Инициатива также содержит требования для самих квест-комнат: например, установить минимальную площадь 80 квадратных метров, разделить служебную зону и зону для участников, установить камеры видеонаблюдения на площади всей квест-комнаты, упоминаются также требования к пожарным выходам и так далее. В случае детских квест-комнат сенатор предлагает обязать организаторов обеспечить сопровождающему взрослому доступ к монитору, транслирующему видео с камер наблюдения, находящихся в зоне обслуживания участников. Права и обязанности участников и организаторов Согласно проекту федерального закона, предлагается дать право организаторам квестов отказывать клиентам в участии в игре в случае несоблюдения ими правил, в случае нахождения в состоянии опьянения либо при наличии заболеваний, "объективно препятствующих безопасному оказанию услуги". При этом организаторы обязаны проводить инструктаж перед каждым квестом, обеспечивать сохранность персональных данных участников, сообщать им о наличии сюжетных контактов с актерами перед началом игры, а также проинформировать о наличии в квесте запрещенной для несовершеннолетних информации и порядке возврата денежных средств. Участники квестов, в свою очередь, имеют право на защиту своих данных, возможность отказаться от участия в квесте после его начала, а также на возмещение убытков, нанесенных в процессе участия по вине организаторов, говорится в документе. В случае принятия инициатива вступит в силу через 60 дней после официального опубликования. Актуальность проекта В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что недавняя трагедия в квест-комнате в Махачкале в очередной раз обратила внимание на "ситуацию, связанную с рынком квестов". Он напомнил, что этот вид деятельности никак не регламентируется в российском законодательстве. "Исключение - ГОСТ Р 71161-2023, но он устанавливает стандарты качества только для детских квест-комнат. И это единственный стандарт на всю индустрию. Также формат квеста не имеет собственного кода ОКВЭД, что накладывает определенные трудности при формировании статистики", - сказал парламентарий. Ранее Гибатдинов направлял запрос в Росстандарт, в котором предлагал рассмотреть возможность стандартизации деятельности квест-комнат, предназначенных для посещения совершеннолетними гражданами, Росстандарт в своем ответе сенатору поддержал данную инициативу. В понедельник около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. В день трагедии был задержан 18-летний аниматор, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего помещение загорелось. В среду следователи задержании и второго аниматора.

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https://ria.ru/20240722/mahachkala-1961139316.html

https://ria.ru/20240410/kvest-1939141457.html

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махачкала, россия, айрат гибатдинов, расул гамзатов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество