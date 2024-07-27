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Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море - РИА Новости, 27.07.2024
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12:44 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/korabli-1962361685.html
Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море
Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море - РИА Новости, 27.07.2024
Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море
Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили переход через Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:44
2024-07-27T12:44
безопасность
красное море
аденский залив
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили переход через Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил переход через Красное море, прошел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас экипажи кораблей ТОФ продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html
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безопасность, красное море, аденский залив, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Красное море, Аденский залив, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вошли в Аденский залив

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили переход через Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.
«
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил переход через Красное море, прошел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас экипажи кораблей ТОФ продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода.
Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"
29 января, 03:39
 
БезопасностьКрасное мореАденский заливТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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