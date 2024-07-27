https://ria.ru/20240727/korabli-1962361685.html

Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море

Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море - РИА Новости, 27.07.2024

Корабли Тихоокеанского флота завершили переход через Красное море

Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили переход через Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:44

2024-07-27T12:44

2024-07-27T12:44

безопасность

красное море

аденский залив

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили переход через Красное море, прошли Баб-эль-Мандебский пролив и зашли в Аденский залив, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" завершил переход через Красное море, прошел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Аденский залив", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас экипажи кораблей ТОФ продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода. Дальний поход отряда кораблей Тихоокеанского флота начался 22 января текущего года. За это время моряки-тихоокеанцы провели десятки тренировок по боевой подготовке и организации повседневной деятельности кораблей в море. Экипажи кораблей совершили деловые заходы в порты Индии, Шри-Ланки, Ирана, Катара и Эритреи.

https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html

красное море

аденский залив

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безопасность, красное море, аденский залив, тихоокеанский флот вмф россии