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В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.07.2024
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:39
2024-07-27T17:39
2024-07-27T17:47
происшествия
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lada vesta
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Массовое ДТП произошло на 55-м километре внутреннего кольца КАД. "Установлено, что ДТП произошло с участием автомобиля Lada Vesta, двух автомобилей Hyundai и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали 10-летняя девочка и две женщины 65 и 64 лет. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, кад, lada vesta, hyundai creta
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, КАД, Lada Vesta, Hyundai Creta
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
На КАД в Петербурге столкнулись 4 автомобиля, пострадали три человека