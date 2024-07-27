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В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.07.2024

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T17:39

2024-07-27T17:39

2024-07-27T17:47

происшествия

авто

санкт-петербург

ленинградская область

кад

lada vesta

hyundai creta

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Массовое ДТП произошло на 55-м километре внутреннего кольца КАД. "Установлено, что ДТП произошло с участием автомобиля Lada Vesta, двух автомобилей Hyundai и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали 10-летняя девочка и две женщины 65 и 64 лет. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926971172.html

санкт-петербург

ленинградская область

кад

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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, кад, lada vesta, hyundai creta