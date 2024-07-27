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В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.07.2024
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17:39 27.07.2024 (обновлено: 17:47 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/avariya-1962404034.html
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.07.2024
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T17:39
2024-07-27T17:47
происшествия
авто
санкт-петербург
ленинградская область
кад
lada vesta
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. Массовое ДТП произошло на 55-м километре внутреннего кольца КАД. "Установлено, что ДТП произошло с участием автомобиля Lada Vesta, двух автомобилей Hyundai и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали 10-летняя девочка и две женщины 65 и 64 лет. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926971172.html
санкт-петербург
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, кад, lada vesta, hyundai creta
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, КАД, Lada Vesta, Hyundai Creta
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

На КАД в Петербурге столкнулись 4 автомобиля, пострадали три человека

© Петербургская полиция/TelegramДТП на 55 километре КАД в Санкт-Петербурге
ДТП на 55 километре КАД в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Петербургская полиция/Telegram
ДТП на 55 километре КАД в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Массовое ДТП произошло на 55-м километре внутреннего кольца КАД.
"Установлено, что ДТП произошло с участием автомобиля Lada Vesta, двух автомобилей Hyundai и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали 10-летняя девочка и две женщины 65 и 64 лет. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургЛенинградская областьКАДLada VestaHyundai Creta
 
 
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