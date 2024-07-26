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В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 26.07.2024
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21:26 26.07.2024 (обновлено: 22:42 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/tatarstan-1962287028.html
В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила
В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 26.07.2024
В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила
В Татарстане зарегистрировали четыре случая лихорадки Западного Нила, все пациенты получают медпомощь в стационарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:26
2024-07-26T22:42
здоровье - общество
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Татарстане зарегистрировали четыре случая лихорадки Западного Нила, все пациенты получают медпомощь в стационарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России."Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Республике Татарстан. Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения", — говорится в сообщении. Более 80 процентов случаев инфекции в стране регистрируются в регионах Южного федерального округа, уточнили в центре. Рост заболеваемости в неэндемичных территориях связан с изменением климата и смещением в более северные районы миграционных путей перелетных птиц — основного резервуара возбудителя в европейской части России, пояснили в пресс-службе.Заражение человека чаще всего происходит после укусов инфицированных комаров.
https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html
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здоровье - общество, россия, республика татарстан (татарстан), происшествия
Здоровье - Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия
В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

В Татарстане выявили 4 случая лихорадки Западного Нила, пациенты в стационаре

© Pixabay / mikadago | Перейти в медиабанкКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Pixabay / mikadago
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МОСКВА, 26 июл РИА Новости. В Татарстане зарегистрировали четыре случая лихорадки Западного Нила, все пациенты получают медпомощь в стационарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.
"Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Республике Татарстан. Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения", — говорится в сообщении.
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Более 80 процентов случаев инфекции в стране регистрируются в регионах Южного федерального округа, уточнили в центре. Рост заболеваемости в неэндемичных территориях связан с изменением климата и смещением в более северные районы миграционных путей перелетных птиц — основного резервуара возбудителя в европейской части России, пояснили в пресс-службе.

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречается в странах с жарким климатом — например, в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.

Заражение человека чаще всего происходит после укусов инфицированных комаров.
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