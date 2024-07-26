В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила
В Татарстане выявили 4 случая лихорадки Западного Нила, пациенты в стационаре
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Комар. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Татарстане зарегистрировали четыре случая лихорадки Западного Нила, все пациенты получают медпомощь в стационарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.
"Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Республике Татарстан. Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения", — говорится в сообщении.
Более 80 процентов случаев инфекции в стране регистрируются в регионах Южного федерального округа, уточнили в центре. Рост заболеваемости в неэндемичных территориях связан с изменением климата и смещением в более северные районы миграционных путей перелетных птиц — основного резервуара возбудителя в европейской части России, пояснили в пресс-службе.
Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречается в странах с жарким климатом — например, в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки. У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
Заражение человека чаще всего происходит после укусов инфицированных комаров.
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