https://ria.ru/20240726/tatarstan-1962287028.html

В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 26.07.2024

В Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

В Татарстане зарегистрировали четыре случая лихорадки Западного Нила, все пациенты получают медпомощь в стационарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:26

2024-07-26T21:26

2024-07-26T22:42

здоровье - общество

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Татарстане зарегистрировали четыре случая лихорадки Западного Нила, все пациенты получают медпомощь в стационарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России."Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Республике Татарстан. Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения", — говорится в сообщении. Более 80 процентов случаев инфекции в стране регистрируются в регионах Южного федерального округа, уточнили в центре. Рост заболеваемости в неэндемичных территориях связан с изменением климата и смещением в более северные районы миграционных путей перелетных птиц — основного резервуара возбудителя в европейской части России, пояснили в пресс-службе.Заражение человека чаще всего происходит после укусов инфицированных комаров.

https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html

https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html

россия

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здоровье - общество, россия, республика татарстан (татарстан), происшествия